Avustralyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner, İtalya'nın Porto Sant'Elpidio kentinde geçirdiği yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti. 2012 yılında yaklaşık 39 km yükseklikten yaptığı tarihi atlayışla dünya çapında tanınan 56 yaşındaki Baumgartner, yine gökyüzünde trajik bir şekilde hayata gözlerini yumdu.

YÜZME HAVUZUNA DÜŞTÜ, 1 KADIN YARALANDI

Yerel kaynaklara göre Baumgartner, Fermo kentinden havalanarak Adriyatik kıyısı üzerinde yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştiriyordu. Ancak uçuş sırasında kontrolünü kaybetmesi sonucu bir kamp alanındaki yüzme havuzuna düştü. Bu sırada havuzda bulunan bir kadın da olay sırasında yaralandı.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İtalya basınında çıkan ilk haberlere göre Baumgartner'ın havada kalp krizi geçirdiği belirtiliyor. Kaza öncesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Çok fazla rüzgar" uyarısında bulunmuştu.

1.342 KM HIZA ULAŞIP TARİHE GEÇMİŞTİ

Baumgartner, 2012 yılında balonla stratosferden gerçekleştirdiği atlayışta saatte 1.342 kilometre hıza ulaşarak ses hızını aşan ilk insan olmuş ve bu tarihi atlayışla üç dünya rekorunu aynı anda kırmıştı.

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