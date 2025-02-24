Turnesinin ilk durağı olan Sydney’e iniş yapan Billie, henüz uçaktan iner inmez gündem olmayı başardı. Hızla yayılan fotoğrafları yabancı basını adeta ayağa kaldırırken, hayranları da sosyal medyada olay yaratan kareler üzerine tartışmaya başladı.

HERKES UÇAKTAN ÜSTSÜZ İNDİĞİNİ SANDI

İlk bakışta şarkıcının uçaktan üstsüz indiği sanıldı. Ancak detaylara dikkat edenler, olayın tamamen bir optik illüzyondan ibaret olduğunu fark etti. Eilish’in giydiği tişört, çıplak vücut baskısıyla tasarlanmış bir modeldi ve ilk etapta pek çok kişiyi yanılttı. Kısacası Billie, tarzına uygun şekilde herkese koca bir "fake" attı!