Avrupa Birliği’nin (AB) 2027 yılında yürürlüğe koyacağı yeni batarya yasası, oyun dünyasında taşları yerinden oynatıyor. Japon teknoloji devi Nintendo, AB düzenlemelerine uyum sağlamak adına devrimsel bir adım atarak yeni nesil Switch 2 modelinde kullanıcıların bataryayı kendi başlarına değiştirmelerine izin vereceğini resmi olarak duyurdu. Bu hamleyle birlikte, 10 yıllık efsane orijinal Switch ailesine de veda ediyoruz.

İşte el konsolu pazarını tamamen değiştirecek yeni kararın tüm teknik detayları ve takvimi:

YENİ NESİL SWİTCH 2'DE BATARYA DEVRİMİ

Bu sonbaharda Avrupa pazarında boy gösterecek olan güncellenmiş Switch 2, arkasında taşınabilir cihazlar için yepyeni bir dönemin kapısını aralıyor. Kullanıcı deneyimini etkilemeyecek bu tasarım değişikliği, beraberinde ufak donanımsal güncellemeler de getiriyor:

Batarya Kapasitesi: Mevcut modelde yer alan 5.220 mAh kapasiteli batarya, yerini hafif bir düşüşle 5.172 mAh kapasiteli yeni bir pile bırakıyor (yaklaşık %1'lik bir azalma).

Ağırlık Değişimi: Yeni batarya mekanizması nedeniyle cihazın ağırlığı 401 gramdan 411 grama yükselecek.

Joy-Con 2 Farkı: Yalnızca ana konsol değil, yeni nesil Joy-Con 2 kontrolcüleri de kullanıcı tarafından değiştirilebilir bataryalarla donatılacak.

Geçiş süreci öncelikle belirli Joy-Con renk seçenekleriyle bu yaz başlayacak; sonbahar, kış ve 2027’nin ilk aylarına kadar kademeli olarak yayılacak. Nintendo, kullanıcıların mağdur olmaması için resmi yedek bataryaları Nintendo Store üzerinden doğrudan satışa sunacak.

ORİJİNAL SWİTCH AİLESİ İLE YOLUN SONUNA GELİNDİ

Nintendo, yeni döneme geçerken emektar konsol ailesine veda etmeye hazırlanıyor. Paylaşılan resmi yol haritasına göre:

Nintendo Switch, Switch Lite ve Switch OLED modellerinin üretimi 2026 yılı boyunca kesintisiz devam edecek ve raflarda kalacak.

Şubat 2027’nin ortası itibarıyla Nintendo, Avrupa'daki perakendecilere orijinal Switch modellerini göndermeyi tamamen durduracak.

Aynı dönemde Nintendo Store üzerindeki resmi satışlar da son bulacak.

Böylece Mart 2017'de hayatımıza giren ve oyun dünyasını kasıp kavuran ilk Nintendo Switch, tam 10 yıllık başarılı bir serüvenin ardından Avrupa'da resmen emekliye ayrılmış olacak.

Nintendo, orijinal Switch sahiplerini yarı yolda bırakmayacak. Mevcut kullanıcılar oyunlarına, Nintendo eShop’a, Nintendo Switch Online aboneliklerine ve tüm çevrimiçi servislere hiçbir kısıtlama olmaksızın erişmeye devam edebilecekler.