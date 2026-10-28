İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sınır ötesi suç örgütlerine yönelik ortaklaşa operasyon gerçekleştirdi.
Yürütülen titiz teknik ve fiziki takibin neticesinde, Belçika adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" ve "suç örgütü kurma" suçlarından difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan suç örgütü elebaşı S.G.'nin İstanbul'da saklandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, zanlının Zeytinburnu'nda gizlendiği adrese nokta operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.
6 TON BAKIR TOZUNA 2 TON KOKAİN GİZLEMİŞLER
Yakalanan uluslararası uyuşturucu baronu S.G.’nin küresel sevkiyattaki kilit rolü de deşifre edildi. Soruşturma kapsamında zanlının;
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Belçika merkezli uluslararası organize uyuşturucu kartelinin tepe yöneticiliğini üstlendiği,
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Kolombiya'dan 6 ton bakır tozunun içerisine emdirilip gizlenen 2 ton kokainin Belçika'ya ve oradan tüm Avrupa ülkelerine transit sevkiyatını organize ettiği,
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Bu sevkiyatlardan elde ettiği yüksek gelirle Kolombiya bağlantılarını finanse ettiği, uyuşturucuyu emdirildiği bakır tozundan ayırıp saf hale getirmek için gerekli kimyasal maddeleri temin ettiği saptandı.
BAKANLIK'TAN TEBRİK MESAJI VE İADE SÜRECİ
Başarılı operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada zehir tacirlerine göz açtırmayan emniyet güçleri tebrik edilerek, "Kahraman Polislerimizi, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve operasyonda emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.
Zeytinburnu'nda yakalanan uyuşturucu elebaşısı S.G.'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi ve Belçika'ya iadesine yönelik yasal sürecin işletilmesi bekleniyor.