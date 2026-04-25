Dünya üzerinde yüzlerce incir çeşidi olsa da, hiçbiri Aydın ve İzmir’in mikro-klimasında yetişen Sarılop kadar prestijli değildir. İncecik kabuğu, bal kıvamındaki içi ve yüksek enerji değeriyle bu Sarı Altın, bugün küresel mutfakların vazgeçilmez "lüks" atıştırmalığı haline geldi.

DALINDA KURUYAN TEK MEYVE

Sarılop’u gerçek bir Sarı Altın yapan en büyük sır, kuruma yöntemidir. Diğer meyveler gibi yapay fırınlarda veya kimyasal işlemlerle değil; Ege’nin meşhur "İmbat" rüzgarı ve yakıcı güneşiyle dalında kurur. Bal seviyesi zirveye ulaştığında ağırlaşarak yere düşen bu sarı altın, tamamen doğal süreçlerle sofralarımıza ulaşır. Hiçbir katkı maddesi içermeyen bu doğal döngü, onu dünyanın en sağlıklı "enerji jeli" yapar.

İHRACATTA ÇIĞIR AÇIYOR

Ekonomik açıdan baktığımızda karşımızda tam bir sarı altın madeni duruyor. Türkiye, dünya kuru incir üretiminin %60’ını tek başına karşılıyor ve bu üretimin kalbi Sarılop’tur. Her yıl yaklaşık 70 bin ton Sarılop 100'den fazla ülkeye ihraç edilerek ülkemize 250-300 milyon dolar bandında net döviz girdisi sağlanıyor. Kalitesine göre ton fiyatı 5.000$ - 6.000$ seviyelerini bulan bu sarı altın, tarımsal ihracatımızın katma değeri en yüksek ürünlerinden biri. Avrupa ve Uzak Doğu’daki butik marketlerde kilogramı 20 Euro’ya kadar alıcı bulan bu sarı altın, Türkiye’nin "premium" marka yüzüdür.

SÜPER GIDA STATÜSÜNE SAHİP

Modern tıp, Sarılop’u sadece lezzeti için değil, içeriği için de öneriyor. Rafine şekere en güçlü alternatif olan bu Sarı Altın; yüksek lif oranıyla sindirimi düzenlerken, kalsiyum ve magnezyum deposu olmasıyla kemik sağlığını koruyor. Antik olimpiyatlardan beri "güç iksiri" olarak kullanılan bu sarı altın, bugün Hollywood yıldızlarından profesyonel sporculara kadar herkesin diyet listesinde.

COĞRAFİ İŞARETLİ BİR DOĞAL LEZZET

Aydın İnciri, kalitesini dünyaya sadece tadıyla değil, resmi belgeleriyle de kanıtladı. Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret ile tescillenen bu ürün, İngiltere’deki beş çaylarından Japonya’daki lüks butik marketlere kadar her yerde Türk Kalitesi imzasını taşıyor.

OLİMPİYATLARDA KULLANILIYORDU

