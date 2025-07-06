Lauren Weisberger'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanarak 2006 yılında vizyona giren Şeytan Marka Giyer filmi, aradan geçen 19 yılda Hollywood sinemasının en çok konuşulan filmleri arasına girme başarısı gösterdi.



Filmim başrollerinden Meryl Streep'in canlandırdığı Miranda karakterinin konutu olan lüks ev, geçtiğimiz günlerde 26,5 milyon dolara satıldı.

LÜKS KONUTU RAHMİ KOÇ SATIN ALDI



Korkusuz'da yer alan habere göre, New York'un Manhattan bölgesinde bulunan evin yeni sahibi, Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu. İnce zevkleri ve lüks alışkanlıkları ile bilinen Rahmi Koç'un, meşhur konutu satın almak için ABD'de gizli bir süreç yürüttüğü ve satın alma işleminin kurulan şirketler aracılığıyla yapıldığı ortaya çıktı.

7 YATAK ODASI 11 BANYOSU VAR



Güncel kur ile yaklaşık 1,1 milyar TL'ye satın alınan konutun içerisinde ise adeta bir saray yatıyor. 7 yatak odası bulunan malikanede ayrıca 11 banyo ve bir de basketbol sahası yer almakta. Evin toplam büyüklüğü ise 1100 metrekareyi aşıyor.