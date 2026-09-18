Paris Olimpiyatları’ndaki rahat tavırları ve ekipmansız atış tarzıyla küresel bir fenomene dönüşen milli atıcı Yusuf Dikeç, spor kariyerindeki devasa birikimini savunma sanayii ve silah teknolojilerine aktarmak için kolları sıvadı. Çeyrek asrı aşan tecrübesiyle uluslararası alanda sayısız başarıya imza atan efsane sporcu, yerli silah üreticisi Derya Arms ile stratejik bir ortaklığa imza atarak AR-GE danışmanlığı rolünü üstlendi. Dikeç, yerli mühendislikle geliştirilecek yeni nesil yarışma ve savunma silahlarının tasarım süreçlerinde aktif rol oynayacak.

MİLLİ ATICIDAN YERLİ ANTİ-DRONE HAMLESİ

Yusuf Dikeç’in saha tecrübesi ile Türk mühendisliğinin bir araya geldiği projede, yalnızca sportif atıcılık ekipmanları değil, günümüz modern harp taktiklerinde kritik rol oynayan savunma teknolojileri de yer alacak. Etkinlikte öne çıkan projelerden biri, hem manuel hem de araç üstü kullanım imkanı sunan yerli anti-drone tüfeği oldu. İnsansız hava araçlarına karşı geliştirilen bu esnek sistem, askeri ve taktik alandaki güvenlik ihtiyaçlarına yerli bir alternatif sunmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYA DEVLERİ ARASINA SOKMA HEDEFİ

Yerli imkanlarla üretilen ekipmanların uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını temsil etmesinin büyük bir gurur kaynağı olacağını vurgulayan Yusuf Dikeç, genç atıcılar için de erişilebilir standartlar oluşturacağını ifade etti. Savunma sanayiindeki know-how birikimini sivil ve sportif branşlara aktaran bu stratejik hamle, Türkiye'nin sportif atıcılık pazarındaki küresel iddiasını yeni bir boyuta taşıyor.