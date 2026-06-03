Küresel çapta kuraklık, orman yangınları, mega seller ve rekor sıcaklıklar kapıda. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 3 Haziran 2026 itibarıyla tüm ülkelere acil kodlu bir uyarı yayınladı. Sıcak hava dalgası bugün kapıyı kırdı, önümüzdeki birkaç hafta içinde Pasifik Okyanusu merkezli yeni bir El Niño fenomeni başlayacak. Bu olay sıradan bir hava döngüsü olmayacak, tarihe geçecek bir "Süper El Niño" felaketine dönüşecek.

2026 yılının geri kalanını tamamen esir alması beklenen bu küresel doğa olayı, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınmayla birleştiğinde, yeryüzünü daha önce hiç görülmemiş uç senaryolarla karşı karşıya bırakacak.

6 derecelik dev sıcak su kütlesi harekete geçti

İngiltere Meteoroloji Ofisi’nin İklim Tahminleri Müdürü Profesör Adam Skyve, bilim dünyasının bu kez tarihteki en şiddetli hava felaketinin geleceğinden "neredeyse emin" olduğunu vurguladı. Uydu görüntüleri, deniz şamandıraları ve su altı araştırma robotlarından gelen son sismik ve termal veriler, Pasifik Okyanusu'nun yüzlerce metre altında korkunç bir gücün uyandığını gösteriyor:

Okyanus tabanında, normal ortalamanın tam 6 santigrat derece üzerinde olan devasa bir sıcak su kütlesi saptandı.

Bu muazzam termal dalga, hızla doğuya doğru hareket ediyor.

Bilim insanlarına göre bu derin deniz ısısı önümüzdeki haftalarda okyanus yüzeyine ulaştığı an, küresel atmosferi bir fırın gibi ısıtacak ve dünya genelindeki hava modellerini paramparça edecek.

BM Genel Sekreteri Guterres uyardı: "Sınırları hızla aşacak!"

Gelişmelerin ardından kameralar karşısına geçen BM Genel Sekreteri António Guterres, uyarının ciddiyetini şu sözlerle özetledi:

"Bu Süper El Niño, halihazırda kritik eşikte olan küresel ısınmayı kontrolsüz bir şekilde hızlandıracak. Etkileri o kadar yoğun ve hızlı olacak ki, sınırları tanımadan dünya genelinde muazzam bir sosyo-ekonomik hasara yol açacak."

Hangi bölgeleri, nasıl etkileyecek? (Felaket Haritası)

Her El Niño dönemi farklılık gösterse de, bu boyuttaki bir "Süper" dalganın yaratacağı muhtemel yıkım senaryoları şu şekilde haritalandırılıyor:

Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Avustralya: Kavurucu sıcak hava dalgaları, ekstrem kuraklıklar ve önlenemeyen devasa orman yangınları riski en üst seviyeye çıkacak.

Hindistan: Tarımın can damarı olan muson yağmurları zayıflayacak, bu da Asya genelinde büyük bir gıda krizini tetikleyebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri: Ülkenin büyük bir bölümünde aşırı, anomalili yağışlar ve kentleri yutabilecek cinsten mega sel felaketleri görülecek.

Dünya, zaten iklim krizi nedeniyle sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir dönemden geçerken, Süper El Niño'nun gelişiyle son on yılların en aşırı, en radikal sınavına girmeye hazırlanıyor.