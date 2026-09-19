Dünya kabuğunun en yaygın minerallerinden feldspat, seramik ve cam üretimi başta olmak üzere sanayinin temel hammaddeleri arasında yer alıyor. Polonya'da açıklanan veriler, ülkenin devasa rezervlerine rağmen feldspat ihtiyacında dışa bağımlı olduğunu gösteriyor.

139 MİLYON TONLUK REZERVDEN 7 BİN TON ÜRETİLİYOR

Polonya’da 2025 yılı sonu itibarıyla belgelenmiş bilançolu feldspat kaynağı 138,99 milyon ton seviyesinde. Buna karşın 2025'teki toplam üretim 7,02 bin tonda kaldı. Üretim, bir önceki yılki 9,93 bin tonluk seviyenin de gerisine düşerek yıllık bazda rezervlerin sadece %0,005'i düzeyinde gerçekleşti.

Ülkedeki kaynakların %4,12'si işletilen yataklarda bulunurken, büyük kısmı henüz açılmamış veya üretimi durdurulmuş sahalardan oluşuyor. İşletilebilir sanayi rezervi miktarı ise 5,72 milyon ton. Üretimin düşük kalmasında; yüksek alkali talebi, istenmeyen maddelerin varlığı, çıkarım maliyetleri ve çevresel kısıtlamalar etkili oluyor.

ÜRETİM YETERSİZ KALIYOR

Ülkedeki üretimin tamamı Sobotka bölgesindeki Pagorki Wschodnie madeninden karşılanıyor. 2024 yılında 773,1 bin tonluk tüketim gerçekleşirken, üretimin yetersiz kalması nedeniyle 420,3 bin ton feldspat hammadde ithalatı yapıldı.

Polonya Bilimler Akademisi verilerine göre: Tüketimin %90'ı seramik karo imalatında kullanılıyor. Kalan kısım cam, vitrifiye ve porselen sanayisine gidiyor. Mineral, cam üretiminde erime sıcaklığını düşürerek enerji tasarrufu sağlıyor.

AB'NİN KRİTİK HAMMADDELER LİSTESİNDE

Feldspat, sanayideki rolü ve tedarik riski nedeniyle Avrupa Birliği'nin "Kritik Hammaddeler" listesinde yer alıyor. Polonya Hükümeti'nin Eylül 2026'da onayladığı program kapsamında, Polonya Jeoloji Enstitüsü 2033 yılına kadar arama çalışmaları yürüterek dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.