Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen'in kadroya dönmesi bekleniyor. TRT Spor'un haberine göre, Nijeryalı santrforun derbinin geniş maç kadrosuna dahil edilmesi öngörülüyor.

Osimhen'in fiziksel durumunu gün gün takip eden teknik heyet ile sağlık kurulu, karşılaşma öncesinde değerlendirme toplantısı yapacak. Görüşmede golcü futbolcunun son durumu ele alınacak ve Beşiktaş karşısında ne kadar süre alabileceği netleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Stuttgart maçında sakatlanan ve dizinden ameliyat olan Osimhen; Amedspor, Samsunspor ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyememişti.