Süper Lig’in 28’inci haftasında Kasımpaşa sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler’in yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bilal Gölen üstlendi.

Mücadele oldukça düşük tempoda başlarken, ilk 25 dakikalık bölümde iki takım da gol pozisyonu üretemedi. İlk yarım saatlik dilimin ardından iki takım da rakip kalede daha etkili oldu. Kasımpaşa; 30’uncu dakikada Fall ve 36’ncı dakikada Hajradinovic’in penaltı golüyle skoru 2-0’a getirdi. Alanyaspor bu gole 38’inci dakikada Vilhena’nın uzak mesafeden şık golüyle cevap verdi ve ilk yarı 2-1’lik skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı da ilk yarıdaki gibi düşük tempoda başladı. Topa daha çok sahip olan taraf konuk Alanyaspor olurken, Kasımpaşa da hızlı ataklarla rakip kaleye gitmeye çalıştı. Lacivert-beyazlılar 78’inci dakikada Can Keleş’in ayağından bir gol bulsa da VAR’dan gelen uyarı sonrasında gol iptal edildi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti.