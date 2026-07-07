ABD Başkanı Donald Trump’ı taşıyan ve Camp Springs’ten havalanan Boeing VC-25 tipi başkanlık uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yapmak üzere Türkiye’ye doğru ilerliyor.

“Air Force One” çağrı kodunu kullanan uçuş, Flightradar24 platformunda binlerce kişi tarafından anlık olarak takip ediliyor.

DÜNYADA İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Uçuş verilerine göre Avrupa hava sahasında ilerleyen başkanlık uçağı, Flightradar24’te “#1 Worldwide” etiketiyle en çok izlenen uçuş konumuna yükseldi. Aynı anda 18 binden fazla kişinin uçağın rotasını canlı olarak takip ettiği belirtildi.

Trump’ın Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında temaslarda bulunması bekleniyor. ABD Başkanını taşıdığı süre boyunca “Air Force One” olarak adlandırılan uçak, resmi ziyaret çerçevesinde Türkiye’de olacak.