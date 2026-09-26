Dünyaca ünlü rapçi Kanye West ile eşi Bianca Censori, Los Angeles’ta kapılarını yeni açan George Lucas Narrative Art Museum’u özel davet kapsamında ziyaret etti.

Müzeyi birlikte gezen çift, tur sırasında basın mensuplarının yakın takibindeydi. Kanye West siyah kıyafetlerinin üzerine tercih ettiği bej renkli trençkotla daha sade bir görünüm sergilerken, Censori yine iddialı tarzıyla objektiflere yansıdı.

TRANSPARAN KOMBİNİYLE DİKKAT ÇEKTİ

31 yaşındaki Censori, müze ziyareti için siyah transparan halter yaka bir üst, yüksek belli dar siyah tayt ve topuklu ayakkabı tercih etti. Ünlü isim, kombinini küçük kahverengi tüylü bir çantayla tamamladı.

Censori’nin dikkat çeken tarzı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

YENİ SAÇLARI İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bianca Censori’nin ziyaret sırasında dikkat çeken bir diğer detayı ise saçları oldu. Daha önce siyah, kahverengi, platin sarısı ve pembe gibi farklı saç renklerini deneyen Censori, bu kez açık çilek sarısı tonlarında yeni bir görünüme geçti.

Kahküllü saç kesimiyle kameraların karşısına çıkan Censori’nin yeni imajı, transparan kombini kadar ilgi gördü.

Ünlü çiftin müze ziyareti, özellikle Censori’nin tarzı ve görünümündeki değişiklik nedeniyle magazin gündeminde öne çıktı.