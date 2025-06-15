İran ile İsrail arasında son noktaya varan gerilim, cuma günü sabaha karşı yaşanan saldırılarla tehlikeli bir boyuta ulaştı. Saldırıların ardından İsrail, İran, Irak, Suriye ve Ürdün hava sahalarını ticari uçuşlara kapatırken; Türkiye de önlem olarak bölgedeki uçuşları askıya aldı. Türk Hava Yolları da dahil olmak üzere birçok havayolu firması seferlerini durdurdu.

Ancak tam da bu kararların yürürlüğe girdiği sıralarda sıra dışı bir olay yaşandı... Tek bir ticari uçak, sessizliğe bürünmüş Orta Doğu (İran) semalarında ilerlemeye devam etti...

BANKGOK'TAN KALKTI, TAHRAN'A İNDİ

Yaptırımlar altındaki İran havayolu Mahan Air'e ait IRM050 sefer sayılı uçuş, cuma gecesi Tayland'ın başkenti Bankgok'tan havalandı. Cumartesi günü erken saatlerde, İran'ın başkenti Tahran'daki İmma Humeyni Havalimanı'na başarıyla iniş yaptı.

FlightAware verilerine göre uçak, yerel saatle 22:34'te Bangkok'tan kalktı ve yaklaşık 3.5 saatlik uçuşun ardından 02:00 sularında Tahran'a ulaştı.

TAKİP SİTELERİNDEN SANİYE SANİYE İZLENDİ

Orta Doğu'nun neredeyse tamamen boş hava sahasında tek başına ilerleyen bu uçağın yolculuğu, binlerce insan tarafından FlightRadar ve FlightAware gibi platformlar üzerinden canlı takip edildi. Uçağın savaş riski altındaki bir rotada ilerlemesi, sosyal medyada ve takip sitelerinde gerilim dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Uçuş sırasında zaman zaman radar sistemlerinden kaybolan IRM050 sefer sayılı uçak, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Ancak bu kesintilerin, İran hava sahasında güvenlik gerkçesiyle uçağın transponder sistemini geçici olarak kapatmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor...