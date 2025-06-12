Temmuz ayına sayılı günler kala, emekli ve memurların alacağı zam oranı da netleşmeye başladı. Yapılan hesaplamalarda ortaya üç senaryo çıkıyor, ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamları baz alınarak çizilen bu üç senaryonun sonu da açlık ve yoksulluğa çıkıyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre yılın ilk 5 ayında enflasyon oranı yüzde 15.09 oldu. Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesin oranlar da ortaya çıkacak. Ocak 2025’te yüzde 11.54 zam alan memur kesimi, son 5 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 8.57 oranında enflasyon farkı hakkını şimdiden kazandı. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, bu gruba en az yüzde 14 civarında zam yapılması bekleniyor.

3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her 6 ayda bir gerçekleşen enflasyon oranı kadar maaş artışı alıyor. Ocak ayında yüzde 15.75 zam alan bu emekliler grubu için 5 aylık enflasyon oranı şimdiden yüzde 15.09’a ulaştı. Haziran ayı verisinin ardından nihai zam oranı belli olacak. Haziran ayı enflasyonunun TÜİK tarafından yüzde 1-2 arasında açıklanması bekleniyor. Eğer 1 açıklanırsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.24 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplamda yüzde 15.14 zam alacak. Eğer haziran enflasyonu yüzde 1.5 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.81 zam alırken memur ve memur emeklileri yüzde 15.71 zam alacak. Yüzde 2 olarak açıklanırsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17.4, memur ve memur emeklileri ise yalnızca yüzde 16.28 zam alabilecek. Zam oranı 3 Temmuz günü açıklanacak TÜİK enflasyon verisiyle kesinleşmiş olacak.

Kök maaşlar Erdoğan’ın insafına kaldı

Bu zam oranı tüm emeklileri kapsamıyor. En düşük emekli maaşı olan ile geçinen milyonlarca emeklinin kök maaşına bu zam uygulanacak. Ama zaten hazine desteğiyle bu maaşlar yaklaşık 15 bin TL’ye çıkarıldığı için uygulanan zamla bile 15 bin TL’nin altına kalacak. Bu 15 bin TL’nin yeni dönemde ne kadar olacağı ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın insafına kalmış durumda.