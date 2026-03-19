Ticaret Bakanlığı 2026 yılı içerisinde emlak ve otomotiv sektörlerinde dolandırıcılığın önüne geçmek ve şişirilmiş fiyatlardan vatandaşları korumak adına Elektronik ilan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) devreye sokmuştu. Bu sistem ile araç ve taşınmaz konut satışlarında denetleme yapılabilecek.

İLANA BAKMADAN ARAÇ ALMAYIN

Bu yeni dönemle birlikte artık internet üzerindeki tüm platformlarda kimlik ve yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilmesi resmen yasaklandı. Sistem gereği bir taşınmaz veya taşıtı yalnızca sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları veya e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş belgeli emlakçı ve galerici esnafı satışa çıkarabiliyor. Bakanlık, bu kuralların sadece ilan sitelerini değil, tüm sosyal medya mecralarını da kapsadığını belirterek sıkı bir takip süreci başlattı.

SOSYAL MEDYA SATIŞLARINA DA DÜZENLEME