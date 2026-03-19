İLANA BAKMADAN ARAÇ ALMAYIN
Ticaret Bakanlığı, emlak ve otomotiv sektöründe fahiş fiyat artışlarını ve kapora dolandırıcılığını engellemek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni (EİDS) devreye alarak denetim ağını genişletti.
Bu yeni dönemle birlikte artık internet üzerindeki tüm platformlarda kimlik ve yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilmesi resmen yasaklandı. Sistem gereği bir taşınmaz veya taşıtı yalnızca sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları veya e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş belgeli emlakçı ve galerici esnafı satışa çıkarabiliyor. Bakanlık, bu kuralların sadece ilan sitelerini değil, tüm sosyal medya mecralarını da kapsadığını belirterek sıkı bir takip süreci başlattı.
SOSYAL MEDYA SATIŞLARINA DA DÜZENLEME
Özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen kayıt dışı satış faaliyetlerine karşı ağır idari yaptırımlar yolda. Emlak ve galeri işletmelerinin cezai işlemlerle karşılaşmaması için sosyal medya hesaplarında yalnızca EİDS üzerinden doğrulanmış ilanların linklerini paylaşmalarına izin veriliyor; bunun dışındaki tüm ilan içerikli paylaşımlar kural ihlali sayılıyor.
Tüketicilerin ise sahte ilanlar ve yetkisiz kişilerce kurulan tuzaklara düşmemek için sosyal medyadaki doğrulanmamış paylaşımlara karşı dikkatli olmaları ve sadece resmi doğrulama sisteminden geçmiş ilanlara itibar etmeleri hayati önem taşıyor.