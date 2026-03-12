

Birçok banka artık müşterilerine tek ekran üzerinden farklı bankalardaki kartlarını görüntüleme ve yönetme imkanı sunuyor. Bankalar bu yeniliği, "Açık Bankacılık" kapsamında hayata geçirdi.

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, başka bankalara ait kart limitlerini, harcama detaylarını ve biriken puanları mobil ve internet şubesi üzerinden görebiliyor. Farklı banka hesapları kullanarak ileri tarihli veya düzenli para transferi emirleri verebiliyor. Çoğu müşterinin henüz fark etmediği bu özellik, kolaylık sunuyor.

Bankalardaki kart bilgilerinizi tek ekranda görmek isteyen kullanıcılar, mobil veya internet bankacılığı ayarlarından bu özelliği aktif edebiliuor.