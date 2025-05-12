Yaklaşık dokuz kilometrelik ana cadde boyunca uzanan evler, çevresindeki tarım arazileriyle birlikte yukarıdan bakıldığında yaprak formunu andırıyor. Gmina Sułoszowa konseyi yetkililerinden Katarzyna Bieda, “Ormanlarla ve tarlalarla iç içeyiz. Havadan çekilen fotoğraflarda tarlalarımız yaprağa benziyor ve bu görüntü dünyada tanınmamızı sağladı” dedi.

Köyün bu şekilde tek cadde üzerine kurulmasının geçmişten gelen bir geleneğe dayandığını belirten Bieda, “Eskiden yol ulaşımı açısından insanların tek bir cadde üzerine yerleşmesi daha kolaydı” ifadelerini kullandı.

Görsellerin internette viral hale gelmesiyle birlikte köy, Ojcowski Ulusal Parkı içinde yer alması ve çevresindeki doğa harikalarıyla birlikte turistlerin gözdesi oldu. Her yıl yüzlerce mağarayı, sarp kayalıkları ve doğa yürüyüş parkurlarını keşfetmek isteyen binlerce kişi Sułoszowa’ya akın ediyor.

Yerel halk ise hayatın sakinliğinden memnun. Köy sakinlerinden traktör sürücüsü Marian Gęgotek, “Hayat burada yavaş ve sessiz ama ben bundan memnunum. Havadan çekilmiş fotoğrafları görmeden önce buranın ne kadar güzel olduğunu tam fark etmemiştim” dedi.

Köyde dayanışma duygusu da güçlü. Daily Mail'de yer alan habere göre; yerel bir dükkân sahibi olan Edyta, “Hep birlikte Çilek Günleri yapıyoruz, mahsulleri tadıyoruz, müzik çalıyoruz. Patates Günleri de var” diyerek etkinliklerin topluluğu nasıl bir araya getirdiğini anlattı. Ancak “Herkes birbirini tanır, dedikodu çok olur” diyerek sosyal yaşamın farklı yüzlerine de değindi.

Köyün bir diğer çekim noktası ise dramatik kayalıklar üzerine inşa edilmiş 14. yüzyıldan kalma bir kale ve “Herkül’ün Sopası” olarak bilinen 30 metre yüksekliğindeki kireçtaşı sütunu. Ayrıca Krakow’dan Çestohova’ya uzanan “Kartal Yuvaları Rotası” üzerindeki savunma kalıntıları da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ancak her şey göründüğü kadar huzurlu değil. 74 yaşındaki Stanisław, “Gençler ya yurt dışına gidiyor ya da büyük şehirlere çalışmaya. Geri kalanlar da cadde boyunca arabalarını ve motorlarını yarıştırıyor. Pazar günleri camdan bakan turistlerle dolu oluyor” diyerek kalabalıktan rahatsız olduğunu belirtiyor.

Köyde bir bar bulunmaması, restoranın erken kapanması gibi nedenlerle gençler 6.5 mil uzaklıktaki Trzyciąż köyündeki Club Apogeum’a gidiyor. Yaşlılar için ise topluluk merkezinde düzenlenen “Yaşlılar Kulübü” aktif bir sosyal alan sunuyor.