Türkiye'de görülen yüksek enflasyonla mücadele etmek amacıyla 'parasal sıkılaşma' sürecini başlatan ekonomi yönetimi, bu kapsamda kredi kartı sahiplerinin uygulayacağı nakit avans işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getirmişti.



2024 yılının ilk ayları itibarıyla bankalar, herhangi bir resmi tebliğ yapılmamasına karşın BDDK'nın talimatı doğrultusunda kredi kartlarının nakit avans limitini, kart limitinin yüzde 25'i ile sınırlandırdı. Ayrıca bu tür işlemlerde geçtiğimiz dönemlerde uygulanan 12 aylık vade sınırı da tüm bankalar için 3 aya düşürüldü.

FAİZ İNDİRİMLERİ KREDİ KARTINDA NORMALLEŞMEYİ GETİRİYOR



Aralık ayı itibarıyla 8 ayın ardından politika faizinde 250 baz puanlık indirime giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayında da söz konusu kararı tekrarlayarak bankaların kredi faizlerinde aşağı yönlü güncellemelere gitmesine zemin hazırladı.



TCMB'nin geçtiğimiz yıl yayınladığı tebliğ nedeniyle faiz indirimleri, halihazırda sabit tutulan kredi kartı faizlerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadı. Buna karşın son haftalarda düşüşe geçen tüketici kredisi faizleri, kredi kartı işlemlerinde normalleşmeye gidilmesine zemin hazırlamakta.

ESKİ SİSTEM GERİ GELİYOR



Tüm bankalar şu anda müşterilerin toplam kredi kartı limitlerinin yüzde 25'ini nakit avans işlemlerinde kullanmasına izin verirken, bu işlemler için en yüksek vade ise 3 ay ile sınırlı tutulmakta. Normalleşme adımları kapsamında nakit avans limitinin ilk aşamada yüzde 50 seviyesine çekilmesi ve vade sayısının 6 aya çıkarılması planlanıyor.

















