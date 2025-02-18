Polonya'da, 6.000 kişinin aynı sokakta yaşadığı bir kasaba bulunuyor; bu da teknik olarak tüm kasabanın birbiriyle komşu olduğu anlamına geliyor.

Polonya'nın tarihi şehirlerinden biri olan Krakow'un birkaç kilometre dışında yer alan Sułoszowa köyü, oldukça ilginç bir yapıya sahip. Mahalle kavramını zirveye taşıyan sokakta yaklaşık 6.000 kişi yaşıyor ve tüm evler, tek bir merkezi cadde boyunca sıralanıyor.

Tali yol ve kavşak yok

Havadan bakıldığında, mahalle muazzam ve benzersiz bir manzara sunuyor: Evlerle çevrili, geniş yeşil alanlarla donatılmış, mükemmel düz bir yol. Polonya medyasına göre, kasabanın ana yolunu oluşturan dokuz kilometre uzunluğundaki yerleşim caddesinde, hiçbir tali yol veya kavşak bulunmuyor.

Köyün hayatını şekillendiren bu tek sokak, yalnızca evleri değil, aynı zamanda sakinlerin işyerlerini, dükkanlarını ve tarım arazilerini de kapsıyor. Her hane, bahçecilik ve çiftçilik için ayrılmış uzun ve dar bir arazi şeridine sahip; bu şerit, manzaraya doğru uzanarak etkileyici bir görsel mozaik oluşturuyor.

Daily Express'e göre, benzersiz yapısıyla kasaba dünya çapında ilgi görmüş ve "Küçük Toskana" olarak anılmaya başlanmıştır.

Gmina Sułoszowa yerel meclisi üyesi Katarzyna Bieda, köyün bu şekilde kurulmasının nedenini şu şekilde açıklıyor:

"Sułoszowa, geniş ormanlar ve tarlalarla çevrili bir doğaya sahiptir. Ana caddenin etrafında yer alan tarlalarımız, drone ile çekilen görüntüler sayesinde adeta bir yaprak gibi görünerek, bizi tüm dünyaya tanıttı."

Bieda, köyün doğrusal yapısının kökeninin geçmişte, özellikle yol ulaşımının daha kolay olduğu dönemlere dayandığını ve bu sayede insanların tek bir sokakta yaşamalarının daha pratik hale geldiğini belirtti.

Görüntüsü turist çekiyor

Bir diğer yerel dükkan sahibi ise köyde "güçlü bir topluluk duygusu" olduğunu vurguladı. Sakinler, "Patates Günü" ve "Çilek Günü" gibi etkinlikler düzenleyerek geleneksel yemekleri tatmak ve müzik dinlemek için bir araya geliyorlar. "Ama insanlar dedikoduyu sever. Ve burada herkes birbirini tanıyor," diye ekledi.

Polonya İstatistik Kurumu'na göre, 2017 yılında bu eşsiz yol boyunca 5.819 kişi yaşıyordu. Katarzyna Bieda, köyün izole bir yer gibi görünmesine rağmen turist çektiğini ve ziyaretçilere sunabileceği birçok cazibe merkezi bulunduğunu belirtiyor.

Bieda, "Her yıl, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, yerel manzaralar ve Pieskowa Skała Kalesi ya da ünlü Maczuga Herkulesa kayası gibi turistik noktalar nedeniyle çok sayıda turist bizi ziyarete geliyor," diyor.

Köylerinin kazandığı şöhret, halkın tümüne fayda sağlıyor. Örneğin, yakın zamanda iki ev, 400 bin doların üzerinde bir fiyatla satışa çıkarıldı.