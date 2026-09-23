Okullarda artan güvenlik endişeleri ve disiplin sorunları, sınırları zorlayan yeni yaptırımları beraberinde getirdi. Türkiye'de yaşanan üzücü olayların ardından yeni eğitim-öğretim yılında okullardaki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, yurt dışında ise tartışmalı bir disiplin kararı gündeme bomba gibi düştü. İngiltere'nin Essex bölgesindeki Colchester şehrinde yer alan Philip Morant Okulu, tüm veli ve öğrencilere resmi yazı göndererek radikal bir 'dokunmama' kuralını yürürlüğe koydu. Alınan karar doğrultusunda öğrenciler arasında her türlü fiziksel temas tamamen yasaklandı; sarılan, hatta el sıkışarak selamlaşan çocuklara dahi disiplin cezası verilip izolasyon yaptırımı uygulanmaya başlandı.

EL SIKIŞMAK VE SARILMAK BİLE YASAKLANDI

Okul yönetiminin fiziki temas konusundaki sıfır tolerans politikası kısa sürede veliler arasında büyük bir kriz yarattı. 2 bine yakın öğrencisi bulunan okulda yürürlüğe giren yönergeler sonrasında veliler imza kampanyası başlatarak duruma sert tepki gösterdi. Yasağın zorbalıkla mücadele sınırlarını aştığını belirten veliler; sarılma, el sıkışma veya ağlayan bir arkadaşını teselli etme gibi en temel insani etkileşimlerin dahi "suç" sayılmasının çocukların psikolojik gelişimini ve duygusal sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı.

OKULLARDA GÜVENLİK NEDENİYLE BU KARARIN ALINDIĞI AÇIKLANDI

Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Okul Müdürü Stephanie Neill, kararın arkasında durarak kuralın güvenlik gerekçesiyle alındığını savundu. Geçtiğimiz dönemde ders düzenini bozan ve güvenlik endişesi yaratan aşırı fiziksel davranışlarda ciddi bir artış yaşandığını belirten Neill, ana önceliklerinin öğrencilerin okul sınırları içinde huzurla hareket etmelerini sağlamak olduğunu ifade etti. Ancak müdür Neill, tepkiler üzerine öğrenci temsilcileriyle görüşerek selamlaşma standartlarını yeniden düzenlemek için çalışacaklarını da belirtti.

TÜRKİYE'DE DE GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE

Türkiye'de de üzücü olayların ardından imzalanan "Okul Güvenliği Protokolü" ile tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Protokol kapsamı sadece okullarla sınırlı kalmayıp; okul çevreleri, polis devriyeleri, servisler, internet kafeler ve öğrencilerin dijital ortamlardaki faaliyetleri de yakın takibe alındı.