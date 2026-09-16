İBB’nin yeni eğitim döneminde öğrenci ulaşım maliyetlerini azaltmaya yönelik hazırladığı destek teklifi, İBB Meclisi gündemine geldi.

Teklife göre 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında abonman yükleyen öğrenciler, bir defaya mahsus olmak üzere bir aylık öğrenci abonmanından 1 TL karşılığında yararlanabilecek.

Düzenleme, İBB Meclisi’nde bulunan tüm siyasi partilerin desteğiyle kabul edildi.

Teklifin görüşülmesi sırasında İstanbul’da öğrenci ulaşım ücretlerinin yıllar içindeki değişimi de gündeme geldi.

AKP Hukuk Komisyonu üyesi Muhammet Kaynar, Meclis’te yaptığı konuşmada öğrenci tek geçiş ücretinin Mayıs 2019’da 1,25 TL olduğunu, 2026’da ise 22,55 TL’ye yükseldiğini belirtti. Kaynar, aylık öğrenci abonman ücretinin de 2019’da 40 TL iken 2026’da 653 TL seviyesine çıktığını ifade etti.

Kaynar ayrıca 1 TL’lik uygulamanın yalnızca bir aylık ve tek seferlik olduğunu vurguladı.

CHP’li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi ise konuşmasında önceki dönemlerdeki öğrenci abonman ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzgi, AKP döneminde 2018 yılında aylık öğrenci abonmanının 85 TL olduğunu, 2019 yılında ise ücretin 40 TL’ye indirildiğini söyledi.

Ulaşım maliyetlerindeki değişimin genel ekonomik koşullarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savunan İzgi, motorin fiyatlarının 2019 yılında yaklaşık 6-7 TL seviyesinde olduğunu, günümüzde ise yaklaşık 95 TL'ye ulaştığını ifade etti.

İBB’nin öğrencilere yönelik ulaşım desteği, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte belirlenen tarihler arasında uygulanacak. İBB’nin resmi hizmet belgelerinde de öğrencilere yönelik ulaşım desteğinin, eğitimlerine devam eden ve maddi zorluk yaşayan öğrencilerin ulaşım giderlerinin azaltılmasını amaçladığı belirtiliyor.