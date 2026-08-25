Olay, Falmouth yakınlarındaki Coral Spring bölgesinde ortaya çıktı. İddialara göre hırsızlar, yüzlerce damperli kamyon kullanarak değerli beyaz kumu geceler boyunca bölgeden taşıdı.

Yapılan incelemelerde yaklaşık 706 bin metreküp kumun kaybolduğu belirlendi. Kumun o dönemki değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu tahmin edildi.

GİZEM YILLARDIR ÇÖZÜLEMEDİ

Mercan ve deniz karbonatlarından oluşan beyaz kumun ortadan kaldırılması, bölgedeki doğal kıyı korumasını da etkiledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütülürken tehditler ve helikopter takibi gibi dikkat çekici gelişmeler de yaşandı. Tüm soruşturmalara rağmen çalınan kumun nereye götürüldüğü bulunamadı. Mahkeme kayıtlarına göre olay nedeniyle kimse mahkum edilmedi. Böylece bir plajın tamamen çalındığı bu sıra dışı olayın gizemi bugüne kadar çözülemedi.