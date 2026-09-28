İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Hamas’ın 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’in güneyine düzenlediği saldırı öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından uyarıldığına dair haberlerin yalanlanmasını istemek üzere geçtiğimiz hafta sonu BAE’ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İlk olarak İsrail’in Kanal 12 televizyonu tarafından duyurulan ve Netanyahu’nun ziyaretine ilişkin bilgilendirilen iki kaynağa dayandırılan haberde, İsrail Başbakanı’nın dün BAE Devlet Başkanı ile bir saat süren bir görüşme yaptığı belirtildi.

SAATLERCE BUNU KONUŞTULAR

Konuya yakın bir kaynağın aktardığı bilgilere göre 4 saatten uzun süren görüşme, bu ayın başlarında İsrail gazetesi Haaretz’de yayımlanan bir habere odaklandı.

Söz konusu haberde, BAE liderinin savaşı tetikleyen 7 Ekim 2023’teki saldırı öncesinde Netanyahu’ya Hamas’tan gelebilecek olası bir tehdide ilişkin uyarı ilettiği iddia edilmişti.

Görüşme hakkında doğrudan bilgi sahibi olduğunu belirten kaynak, Netanyahu’nun Şeyh Muhammed bin Zayid’den bu haberi yalanlamasını istediğini ifade etti. Netanyahu’nun ofisi ise Haaretz’in haberini daha önce yalanlamıştı.

GİZLİ ZİYARET İSRAİL'İ SARSTI

Gizli ziyareti değerlendiren kaynak ve görüşme hakkında bilgilendirilen bölgesel bir yetkili, AP'ye konuşarak İsrail Başbakanı'nın 'ricasını' aktardı.

Ziyaret ve görüşmeye ilişkin haberler hakkında yorum yapmaktan kaçınan BAE Dışişleri Bakanlığı ise İsrail ile "açık ve doğrudan iletişim hatlarını" koruduklarını ve "ilgili tüm istihbaratı" paylaştıklarını bildirdi.

Netanyahu’nun ofisinden ise konuya ilişkin henüz anlık bir açıklama yapılmadı.