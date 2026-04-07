Sert iklim koşulları ve coğrafi izolasyon nedeniyle şekillenen bu sıradışı yaşam tarzı, "Begich Kuleleri" adı verilen devasa bir yapıda hayat buldu. Dik dağlar ve denizle çevrili olan bölgeye ulaşım, geceleri tamamen kapanan 4,2 kilometrelik dar bir tünel üzerinden sağlanıyor. Sakinler, dondurucu soğuklar ve saatte 96 kilometreyi bulan fırtınalar nedeniyle dışarı çıkmadan aylar geçirebiliyor.

ASKERİ KIŞLADAN SİVİL YERLEŞİME DÖNÜŞTÜ

Binanın temelleri 20. yüzyılın ortalarında ABD ordusu tarafından askeri kışla olarak atıldı. Ordunun 1960 yılında bölgeyi terk etmesinin ardından yerel halk, yeni evler inşa etmek yerine bu güvenli yapıda kalmayı tercih etti. Günümüzde 200 ila 260 kişinin ikamet ettiği kule, modern bir şehrin sunduğu tüm temel hizmetleri tek bir çatı altında topluyor. Yapının içerisinde postane, bakkal, çamaşırhane, kilise ve tıp kliniği gibi hayati birimler aktif olarak hizmet veriyor.

YER ALTI TÜNELLERİYLE EĞİTİM KESİNTİSİZE UĞRUYOR

Yılda ortalama 6,7 metre kar yağışı alan bölgede, sosyal yaşamın devamlılığı için alışılmadık mühendislik çözümleri uygulandı. Whittier Topluluk Okulu’na giden öğrenciler, binayı okula bağlayan yeraltı tünellerini kullanarak zorlu hava şartlarından etkilenmeden sınıflarına ulaşıyor. Bu sistem sayesinde bölgedeki eğitim süreci, dışarıdaki fırtına ve kar yağışına rağmen kesintiye uğramadan devam ediyor.

ÖZEL ALAN VE KAMUSAL YAŞAM İÇ İÇE GEÇTİ

Böylesine dar ve sınırlı bir alanda süren yaşam, özel ve kamusal alan arasındaki sınırları büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Bina sakinleri; koridorlarda, posta kutularının başında veya ortak kullanım alanlarında gün boyu etkileşim kuruyor. Temel gıda maddelerinin uzak şehirlerden kısıtlı seferlerle getirilmesi nedeniyle halk, kötü hava koşullarına karşı stok yapmayı ve toplu yaşamın getirdiği lojistik kurallara uymayı alışkanlık haline getirdi.