2020 yılında İsviçre'nin Olten kasabasında bulunan bir çikolata fabrikasının havalandırma filtresi yüksek basınç sebebiyle patladı ve tonlarca kakao tozu atmosfere savruldu. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın tozu doğrudan yaşam alanlarına taşımasıyla birlikte sabah saatlerinde kentsel alana yağmur yerine yoğun bir kakao tabakası indi.

HAVALANDIRMA SİSTEMİNDEKİ PATLAMA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Lindt & Sprüngli şirketine ait üretim tesisinin kakao kavurma bölümünde teknik bir arıza meydana geldi. Soğutma ve havalandırma hattındaki ani basınç artışına dayanamayan endüstriyel filtre parçalandı. Sistemin devre dışı kalmasıyla birlikte, kavurma sürecinde mikron boyutuna kadar inceltilmiş kakao çekirdeği parçacıkları tahliye bacalarından kontrolsüz şekilde atmosfere püskürdü.

KASABA SOKAKLARINI KAPLAYAN TOZ BULUTU

Atmosfere salınan tonlarca partikül, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın yönüyle birlikte sanayi bölgesinin sınırlarını aşarak doğrudan yerleşim merkezine ulaştı. Sabah saatlerinde evlerinin pencerelerinin, bahçelerin, kaldırımların ve otoparklardaki yüzlerce taşıtın üzerinin kahverengi bir tortuyla kaplandığını gören kasaba sakinleri olağan dışı bir manzarayla karşılaştı. Yağışın fiziksel boyutu kasaba genelinde günlük hayatı ve çevre düzenini doğrudan etkiledi.

Olayın ardından teknik inceleme başlatan fabrika yönetimi, çevreye yayılan maddenin tamamen organik ve insan sağlığına zararsız kakao tozu olduğunu bildirdi. Oluşan kentsel kirliliğin giderilmesi için resmi sorumluluk üstlenen şirket yetkilileri, toza maruz kalan tüm araçların oto yıkama ve detaylı temizlik faturalarını eksiksiz karşılayacaklarını duyurdu. Hasar gören filtre hattı onarıma alınırken, benzer bir basınç arızasının tekrarlanmaması için sisteme ek emniyet mekanizmaları yerleştirildi.