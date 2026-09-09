Peru'nun Junín bölgesinde Çinli madencilik devi Chinalco, Toromocho açık ocak bakır madenini genişletmek amacıyla 5 bin nüfuslu Morococha kasabasını tamamen yıkarak birkaç kilometre ötedeki Carhuacoto alanında Nueva Morococha adıyla yeni bir kent kurdu. Deniz seviyesinden 4 bin 700 metre yükseklikte hayata geçirilen proje, Güney Amerika'da madencilik faaliyeti için uygulanan en büyük kentsel yer değiştirme örneklerinden biri oldu.

ÇİNLİ ŞİRKET SIFIRDAN İNŞA ETTİĞİ ŞEHİRDE NELER SUNDU?

Çinli madencilik şirketi tarafından yürütülen inşaat projesi 2012 yılında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Proje kapsamında 1050 adet konutun yanı sıra okullar, sağlık merkezleri, ibadethaneler, belediye binası, stadyum ve spor tesisleri dahil olmak üzere 30'dan fazla kamu binası inşa edildi. Eski kasabadan çıkarılan 1000'den fazla aile hazırlanan bu yeni yerleşime nakledildi.

TAŞINMA SÜRECİNDE HANGİ SOSYAL ANLAŞMAZLIKLAR YAŞANDI?

Şirket yönetimi yeni şehri yaşam kalitesini artıran modern bir alternatif olarak sunsa da tahliye süreci yerel halkın tepkisine yol açtı. Taşınmayı reddeden bazı aileler eski Morococha yerleşiminde kalarak maden projesine karşı direniş başlattı. Yeni kente yerleşen vatandaşlar ise istihdam imkânlarının kısıtlanması, ulaşım zorlukları ve yeni yaşam tarzına uyum sağlama konusunda krizler yaşadı.

DEV MADEN VE YENİ KENTTE SON DURUM NE?

Toromocho açık ocak madenindeki üretim operasyonlarının genişlemesi ve optimizasyon yatırımlarının artmasıyla birlikte eski şehrin tamamen tahliye edilme süreci son aşamaya geldi. Yaşamın devam ettiği Nueva Morococha'da kentsel altyapı işlerliğini korurken, maden sahasının çevresel etkileri ve şirket ile yerel halk arasındaki sosyal anlaşmazlıklar varlığını sürdürüyor.