Madrid’in en zengin ve soylu ailelerinden birinin kızı olan 45 yaşındaki Sure, modern dünyanın sunduğu tüm konforu arkasında bırakarak dağların tepesinde bambaşka bir köy hayatı kurdu. Yurt dışındaki eğitimini tamamladıktan sonra İspanya’nın Asturias bölgesindeki ücra bir dağ köyüne yerleşen İspanyol kadın, iki kızıyla birlikte ne yolu ne de elektriği olan bu köyde tamamen izole bir yaşam sürüyor.

PAZARDA BİTKİ SATIP GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Doğadan topladığı biberiye, arnika ve sarı kantaron gibi şifalı bitkilerle geleneksel kremler ve tentürler hazırlayan Sure, geçimini yerel pazarlarda sattığı bu ürünlerle sağlıyor. Hayatını "Fırını yakmak için basabileceğiniz bir düğme bile yok" sözleriyle özetleyen dağ kadını, odun kesmekten bahçesini vahşi ayılardan korumaya kadar tüm zorlu işleri tek başına üstleniyor.

KANSERİ YENDİ KÖYE GERİ DÖNDÜ

İki kızını toplumdan ve teknolojiden uzak, doğayla iç içe büyütmeyi seçen Sure'nin hayatı hastalandığında zora girdi. Doktorların kanser teşhisi koyması üzerine tedavi görmek amacıyla 3 yıl boyunca şehre inmek zorunda kalan cesur kadın, hastalığı yener yenmez adeta bir cennet olarak gördüğü dağ köyüne geri döndü. Şehrin lüksünü değil, dağ suyunu ve temiz havayı zenginlik olarak tanımlayan Sure, sadeliğin sunduğu huzuru dünyadaki hiçbir şeye değişmeyeceğini vurguluyor.