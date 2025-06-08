İktidarın uyguladığı hatalı ekonomi politikaları nedeniyle kontrolden çıkan enflasyon, milyonlarca vatandaşın sırtındaki vergi yükü artırılarak dengelenmeye çalışılıyor.

TÜİK tarafından 3 Temmuz'da duyurulacak enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinlik kazanırken, söz konusu verilerle birlikte ÖTV'ye yapılacak zam da netleşmiş olacak.

Yılın ilk 5 ayına ait enflasyon rakamlarına göre temmuzda ÖTV için yüzde 12,92'lik artış şimdiden kesinleşirken, bu rakam sigara fiyatlarına da doğrudan zam yapılacağı anlamına geliyor.

TEMMUZ AYININ İLK HAFTASINDA SİGARAYA EN AZ 5 LİRALIK ZAM YOLDA

Halihazırda satışa sunulan en uygun sigaralar 75 TL'den başlarken, popüler ürünlerde fiyatlar 90 ila 100 lira arasında değişiyor. 15 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile sigara ve tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 53.5'ten yüzde 50'ye düşerken maktu vergi 10.50 liraya çıkmıştı.

Bu değişiklikle birlikte, halihazırda 90 liradan satışa sunulan sigaralar, haziran ayı enflasyonu yüzde 0 gelse dahi 5 liranın üzerinde ÖTV zammı almış olacak. Her yıl tekrarlanan uygulama nedeniyle üretici firmalar, söz konusu artışı doğrudan ürün fiyatlarına yansıtırken, temmuz ayının ilk haftası itibarıyla tüm sigara üreticilerinin güncel fiyat listesinde değişikliğe gitmesi bekleniyor.