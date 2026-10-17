Kış lastiği uygulaması için belirlenen tarihe yaklaşık bir ay kaldı. 15 Kasım 2026'da başlayacak uygulama, 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek. Özellikle şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçların belirlenen süre boyunca kış lastiği kullanması gerekiyor.

HUSUSİ OTOMOBİL SAHİPLERİ DİKKAT

Kış lastiği zorunluluğu, ülke genelinde hususi otomobilleri kapsayan genel bir uygulama değil. Buna karşın hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış koşullarının etkili olmasıyla birlikte özel araçlarda da kış lastiği kullanılması tavsiye ediliyor. Soğuk havalarda yaz lastiklerinin yol tutuş performansı düşebildiğinden lastik seçimi sürüş güvenliği açısından önem taşıyor.

TARİHLERİ VALİLİKLER DEĞİŞTİREBİLİYOR

Belirlenen tarihler, hava ve iklim koşullarına bağlı olarak valilikler tarafından birer ay öne veya geriye alınabiliyor. Bu nedenle sürücülerin bulundukları ildeki güncel duyuruları takip etmesi gerekiyor.