Etkisini artıran yılın beşinci sıcak hava dalgası, hava sıcaklıklarını 30 derecenin üzerine taşırken, çarşamba ve perşembe günleri sıcaklığın 34°C ila 36°C seviyelerine ulaşabileceği duyuruldu. İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı’nın (UKHSA) turuncu uyarı yayınladığı bu kritik dönemde, uzmanlar park halindeki araçlarda unutulan günlük eşyaların büyük tehlikeler doğurabileceği konusunda bütün sürücüleri uyardı.

ARAÇ İÇİ SICAKLIK 50 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, güneş altında bırakılan bir aracın kabin içi sıcaklığının ilk 30 dakika içinde ivme kazandığını ve dışarısı 22°C iken bile bir saat içinde 47°C'ye kadar çıkabildiğini gösteriyor. Rekor sıcaklıkların beklendiği önümüzdeki günlerde ise araç içi adeta bir fırına dönüşerek araçta bırakılan maddeleri birer bombaya dönüştürebilir.

İLAÇLAR ÇOK BÜYÜK RİSK

Sıcak hava dalgasında araçta asla bırakılmaması gereken maddelerin başında, günlük kullanılan ve hayati önem taşıyan ilaçlar geliyor. Çevrimiçi araç alım platformu WeBuyAnyCar ve sağlık uzmanları, 25°C'nin üzerinde yapısı bozulan ilaçların araçlarda bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

PATLAMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

Aşırı sıcaklıkta kimyasal etkinliğini hızla kaybeden insülin kan şekerini dengeleme özelliğini yitirirken, ısı nedeniyle etken maddesi bozulan adrenalin oto-enjektörleri (EpiPen) ise şiddetli alerjik reaksiyonlarda işlevsiz kalıyor. Basınçlı tüplerdeki inhalatörler (fısfıslar) sıcak nedeniyle sızıntı yapma veya patlama riski taşırken, anjina tedavisinde kullanılan nitrogliserin tabletleri yüksek ısıda buharlaşarak etkisini tamamen kaybediyor.

Şurup ve süspansiyon gibi sıvı ilaçlar da yüksek sıcaklıkta faz ayrışmasına uğrayarak yapısını yitiriyor. Bu nedenle uzmanlar, seyahat esnasında bu tür ilaçların araç içinde unutulmaması ve mutlaka yalıtımlı soğutma çantalarında taşınması gerektiğini vurguluyor.

ARAÇTA BU EŞYALARI SAKIN BIRAKMAYIN

Yüksek sıcaklıklar yalnızca ilaçları değil, günlük yaşamda sıkça araçta unutulan birçok objeyi de doğrudan risk grubuna sokuyor. Telefon, powerbank, araç içi kamera, e-sigara ve pil gibi elektronik ürünler yüksek ısıda sızıntı yapıp patlama riski taşırken; deodorant, saç spreyi, güneş kremi ve asitli içecekler artan basınçla patlayabiliyor.

Tek kullanımlık çakmaklar gaz genleşmesiyle yangın tehlikesi yaratırken, torpido üzerinde bırakılan kavisli veya reçeteli gözlükler güneş ışığını büyüteç gibi odaklayarak araç içinde yangın başlatabiliyor. Ayrıca alev alabilen alkol içerikli el dezenfektanları ile eriyerek araç döşemesine zarar veren ruj gibi kozmetik ürünler de kabin içinde kesinlikle bırakılmamalıdır.

DEĞERLİ BELGELERİ ARABADA UNUTMAYIN

Pasaport ve kimlik gibi değerli belgelerin ise sıcakta deforme olmasının yanı sıra hırsızlık riskine davetiye çıkardığı unutulmamalıdır. Tüm bu nedenlerle sürücülerin, sıcaklıklar zirve yapmadan önce araçlarını kontrol edip potansiyel tehlike oluşturan nesneleri güvenli alanlara taşımaları büyük önem taşıyor.