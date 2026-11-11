Amerika Birleşik Devletleri, olası ulusal krizler, büyük çaplı doğal afetler ve doğrudan hayati tehlike oluşturan acil durumlarda halkı saniyeler içinde bilgilendirmek amacıyla kritik bir teste çıkıyor. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) iş birliğiyle yürütülecek ulusal tatbikat, 17 Kasım Salı günü Doğu Saatiyle (EDT) tam 14.20’de gerçekleştirilecek.

TELEVİZYONLARDA YAYINLAR 1 DAKİKA BOYUNCA DURACAK

Tatbikat saati geldiğinde, ABD genelindeki tüm televizyon kanalları, radyo istasyonları, kablolu yayın sağlayıcıları ve uydu sistemlerinde normal yayın akışı yaklaşık bir dakika boyunca otomatik olarak durdurulacak.

TELEFONLARDA YÜKSEK SESLİ UYARI SİRENLERİ ÇALACAK

Yayınların kesilmesiyle birlikte ekranlarda acil durum test mesajı belirecek ve cihazlardan karakteristik yüksek sesli uyarı tonu (dikkat sinyali) yükselecek. Test kapsamında, "Bu, Acil Durum Uyarı Sistemi'nin (EAS) ulusal bir testidir. Bu yalnızca bir testtir; gerçek bir acil durum söz konusu değildir. Vatandaşların herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur” mesajı paylaşılacak.

OLASI AKSİLİKLERE KARŞI YEDEK TARİH BİLE BELİRLENDİ

Yetkililer, ülke çapındaki bu dev altyapı testinin kusursuz işlemesi için tüm teknik hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Ancak 17 Kasım günü ülke genelinde beklenmedik büyük bir hava olayı veya gerçek bir ulusal kriz yaşanması ihtimaline karşı tatbikatın yedek tarihi de şimdiden 3 Aralık olarak takvime eklendi.

NEDEN YAPILIYOR?

FEMA yetkilileri, sistemin ulusal düzeyde periyodik olarak test edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Olası bir kasırga, deprem, siber saldırı ya da ulusal güvenlik tehdidi anında iletişim hatlarının çökmesi durumunda dahi halkın tek bir merkezden en hızlı şekilde yönlendirilebilmesi için bu testlerin aksatılmadan sürdürülmesi gerekiyor.

VATANDAŞLARA "ENDİŞELENMEYİN" ÇAĞRISI

ABD makamları, 17 Kasım Salı günü saat 14.20’de ekranlarda görülecek kesintinin ve duyulacak yüksek sesli alarmların yalnızca planlı bir sistem denemesi olduğunun altını çizdi. Vatandaşlardan ve o tarihte ülkede bulunan turistlerden paniğe kapılmamaları, herhangi bir acil durum hattını meşgul etmemeleri istendi.