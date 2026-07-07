

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren ve planlama aşamasındaki hızlı tren projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, ulaştırma ve altyapı yatırımlarına ilişkin mevcut durumu, devam eden projeleri ve hedeflenen demir yolu ağını paylaştı.

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağının, bugün 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 14 bin 9 kilometreye ulaştığını bildirdi.

"11 BİN KİLOMETRELİK DEMİR YOLU AĞINI MODERNİZE ETTİK"

Uraloğlu, yeni hatların yanı sıra mevcut demir yolu altyapısında da yenileme çalışmaları yapıldığını belirtti. Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ile Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarında inşa çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEN DEMİR YOLU BAĞLANTISI

Uraloğlu, yapımı devam eden Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi ile Türkiye'nin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki demir yolu bağlantısının güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Ayrıca, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demir yolu hattının İstanbul Boğazı'nda Marmaray'a alternatif bir güzergâh oluşturmasının planlandığını belirten Uraloğlu, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından bu yıl içinde inşaat çalışmalarına başlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

"48 SAATTE TÜRKİYE'Yİ GEZECEĞİZ"

Uraloğlu, ana hatların yanı sıra 439 kilometrelik 286 iltisak hattının işletmede olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2028 yılına kadar 608 kilometre iltisak hattına ulaşmayı planlıyoruz. 13 olan lojistik merkezi sayımızı 25'e çıkarmayı planlıyoruz. Demir yolu hatlarımızı 2028'e kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4 bin 164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz."