Türkiye Ekrem İmamoğlu için ayağa kalktı. 19 Mart sabah saatlerinde şafak operasyonu ile gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'ün üzerinde kişinin emniyetteki işlemleri hala devam ediyor.

Gözaltına alınmasının üçüncü gününde emniyette ifadesi alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 Mart 2025 (yarın) adliyeye sevk edilecek.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemlerinde çok sayıda vatandaş da gözaltına alındı.

İşte, Saraçhane’den Elazığ’a tüm Türkiye’de ‘İmamoğlu’ protestoları!

SARAÇHANE

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde yüzbinlerce yurttaş tüm engellere rağmen Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

CHP lideri Özgür Özel, kalabalığa seslendi. Özel, "Yarın kafamızı bozarlarsa Taksim'de olacağız" dedi.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki kalabalığa seslenmesi sırasında, Bozdoğan Kemeri'nden Taksim'e yürümek isteyen gruba polis biber gazlı müdahalede bulundu.

ANKARA

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edildi. Öğrenciler tarafından yapılan basın açıklamasında "Demokratik ilkelere yönelik topyekün bir saldırı sözkonusudur. Türkiye, hukukun ve seçimli anayasal işleyişin ortadan kalktığı bir şahıs devletinin yönetimde karanlığa gömülme tehlikesi altındadır." ifadelerine yer verildi.

İZMİR

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilerek gözaltına alınmasını protesto eden Dokuz Eylül Üniversiteleri öğrencilerine, polis biber gazı ve TOMA'larla sert şekilde müdahale etti. Müdahalede bir öğrenci yaralanırken 10 öğrenci gözaltına alındı.

ELAZIĞ

CHP’nin çağrısıyla partinin il binasında toplanan yüzlerce Elazığlı Gazi Caddesi’nden Öğretmenevi Meydanı’na doğru yürüdü. CHP İl Başkanı Onur Özkan, "Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu ve CHP’nin mücadelesi değildir. Bu mücadele 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bugün de Ekrem İmamoğlu, CHP ve 86 milyonluk büyük milletimiz bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır" dedi.

RİZE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle ülke genelinde başlayan protesto eylemleri devam ediyor. Pazar, Fındıklı, Güneysu’dan sonra Ardeşen ilçesinde Atatürk caddesinde toplanan onlarca yurttaş İmamoğlu’na destek vermek için yürüyüş düzenledi.

KOCAELİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının 3. gününde, Türkiye’nin dört bir yanında halk sokağa indi. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri de gözaltı kararını sokaklarda slogan atarak protesto etti.

DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek için yürüyüş düzenlemek istedi. Polis, yürüyüşe izin vermeyerek müdahalede bulundu. Kampüs çevresindeki yürüyüş sırasında polis ekipleri, Lise Caddesi’nde 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Ardından 4 öğrenci daha gözaltına alınırken, bazı öğrenciler biber gazı ve cop darbelerinden etkilendi.

BURSA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için için Bursa’da binlerce kişi Fomara Meydanı’ndan Kent Meydanı’na yürüdü. Yapılan basın açıklamasında, "Tek adam iktidarı giderek güç kaybettikçe, baskılarını artırmakta, halkın oylarıyla seçilen siyasetçilere, muhalif gazetecilere ve farklı düşünen herkese yönelik soruşturmalar başlatılmaktadır. Hukuk, iktidarın elinde bir sopa gibi kullanılmakta, her türlü farklı ses baskı altına alınmaktadır" diyerek tepki gösterildi.

KONYA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler Konya’dan da sürüyor. Konyalı vatandaşlar akşam saatlerinde bir araya gelerek Zafer Meydanı’nda eylemlerini sürdürdü. Bir araya gelen vatandaşlar, 'Hak, hukuk, adalet' ve 'Hükümet istifa' sloganları attı.

KARS

Kars’ta CHP İl Başkanlığı'nın düzenlediği destek yürüyüşünde, Kars Kalesine Ekrem İmamoğlu’nun posterini asmak isteyen 3 CHP’li genç polisler tarafından gözaltına alındı.

ŞANLIURFA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa il Başkanlığı, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla yürüyüş düzenledi. İl Başkanlığında başlayan yürüyüş, Abide kavşağında sona erdi. Ellerinde pankartlarla yürüyen vatandaşlar, İmamoğlu’na destek mesajları verdi.

Tokat, Sinop, Ankara, Karaman, Kayseri, Gaziantep, Samsun, Kırşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'ta da yurttaşlar, İmamoğlu’na destek için sloganlarla yürüdü.