Çalışma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklığında yürütülen Aile Gelir Tamamlama Sistemi, Türkiye'deki sosyal destek mekanizmasında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

Proje, herkese eşit miktarda ödeme yapılması yerine, haneye giren toplam para ile asgari ücret arasındaki farkın devlet tarafından ödenmesi esasına dayanıyor.

FARK KADAR ÖDEME YAPILACAK

Resmi adı Aile Gelir Tamamlama Sistemi olan uygulamanın ana amacını, haneler için asgari gelir güvencesi oluşturulması teşkil ediyor. Sistem dahilinde bireysel ödemeler yerine doğrudan haneye giren toplam gelir hesaplanacak.

Hesaplama Yöntemi: Hanenin toplam geliri ile belirlenen sınır arasındaki fark temel alınacak.

Örnek Uygulama: Tek başına yaşayan ve geliri asgari ücretin altında kalan bir yaşlının geliri, yapılacak devlet desteğiyle asgari ücret seviyesine çıkarılacak.

ERKEN EMEKLİLİK TALEPLERİNE ETKİSİ

Sistem vasıtasıyla temel refah seviyesinin korunması amaçlanırken, projenin kademeli emeklilik bekleyenler üzerinde de etkili olacağı savunuluyor. Haneye giren gelirin belirli bir düzeyde tutulması sayesinde, kişilerin sadece geçim kaygısıyla erken yaşta emekli olma ihtiyacının azalacağı öne sürülüyor.

ÜLKE ÇAPINDAKİ TAKVİM

Halihazırda pilot bölgelerde yürütülen uygulamanın, 2027 yılının başından itibaren Türkiye genelinde tamamen devreye girmesi öngörülüyor. Uygulama ülke çapında başladığında, geliri belirlenen sınırın altında kalan tüm hanelerin eksikleri devlet desteğiyle tamamlanacak.