Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayın iptali istemiyle açılan dava bugün görülecek. CHP Parti Meclisi Üyeleri davaya katılma talebinde bulundu.

Katılım dilekçesinde “iradeye fesat” ve “menfaat karşılığı oy” iddiaları yalanlandı.

DAVAYI KİMLER AÇTI

Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın açtığı dava çift yönlü olarak hem Asliye Hukuk, hem de Ağır Ceza Mahkemesinde de görülüyor.

Asliye Hukuk Mahkemesi kurultayın iptali, ağır ceza mahkemesi ise aralarında divan başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanık hakkında “Oylamaya hile karıştırma” suç iddiasını ele alınıyor.

40 sayfalık iddianamede 12 şüpheli hakkında 3 yıl hapis istenirken, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu da, “Mağdur” sıfatı ile yer alıyor. Dava için başvuruyu CHP’den ihraç edilen Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Levent Çelik, Bahar Önal, Yılmaz Özkanat, ve Hatip Karaaslan açtı.

10 SAYFALIK BAŞVURU

Savaş son yerel seçimde halkın karşı çıkmasına rağmen Genel Merkez tarafından yeniden aday gösterilmiş ve büyükşehri kaybetmişti.

Savaş ve 4 delegenin Asliye Hukuk Mahkemesine yaptığı 10 sayfalık başvuru dilekçesinde, kurultay Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel ve beraberindekilerin partiyi hile ve hukuksuzca ele geçirdikleri öne sürüldü.

İki kurultayın da iptali ve Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetimin “Mutlak Butlan” kararı ile göreve dönmesi istendi. Her iki kurultay davasının birleştirildi.

Mahkeme iddianamenin bir kısmını ağır ceza mahkemesine gönderdi. Hapis istemli dava ağır ceza, kurultayın iptalinin istendiği dava ise asliye hukuk mahkemesinde kaldı.

Bugünkü dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.

KILIÇDAROĞLU DURUŞMAYA KATILMIYOR

Öte yandan son gelen bilgilere göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasının görüldüğü gün Ankara’da olmayacak.