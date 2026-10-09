Tüm Türkiye saat 14.00’te gerçekleşecek olan TFF toplantısından çıkacak kararı merak ediyor… Toplantıda MHK başkanlığındaki son durum, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği ve TFF'de seçimli olağanüstü genel kurula gidilip gidilmeyeceği ele alınacak. HACIOSMANOĞLU BIRAKMIYOR TFF Yönetim Kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun seçimli genel kurula gidilmesini istediği öne sürülürken, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise görevine devam etme düşüncesinde olduğu belirtiliyor. Bugünkü toplantıda federasyonun geleceğine ilişkin önemli kararların gündeme gelmesi bekleniyor. İSTİFA ETMESE BİLE SEÇİME GİDEBİLİR Hacıosmanoğlu istifa etmezse salı durum değerlendirmesi yapan ikisi yedek dört yönetici istifasını verebilir. İstifaların sayısı önemli. İstifalar yönetimdeki üye sayısını 8’in altına indirirse TFF olağanüstü genel kurula gitmek zorunda kalacak. TFF’nin yedek yönetim kurulu üyeleri Hacıosmanoğlu taraftarı. MONTELLA GİDİYOR Toplantıda Montella ile ilgili de karar alınması bekleniyor… Kritik toplantı sonrasu İtalyan çalıştırıcı ile yolların ayırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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