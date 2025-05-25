Birleşik Arap Emşirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da Fenerbahçe Beko ve Monaco karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe 2016-2017 sezonunda EuroLeague'de şampiyon olan ilk Türk takımı olurken kupayı müzesine bir kez daha götürmek istiyor.
Saat 20:00'de başlayacak maç için Türkiye'de onlarca kentte yüzlerce dev ekran kurulacak.
Anadolu Efes'in de 2 kez kazandığı kupa Fenerbahçe'nin kazanması halinde 4. kez Türkiye'ye gelecek.
Maç için ekran kuracağını bildiren belediyelerin listesi şöyle:
İSTANBUL
Kadıköy Belediyesi
Tuzla Belediyesi
Silivri Belediyesi
Esenler Belediyesi
Küçükçekmece Belediyesi
Büyükçekmece Belediyesi
Eyüpsultan Belediyesi
Çatalca Belediyesi
Kartal Belediyesi
Bayrampaşa Belediyesi
Bakırköy Belediyesi
Bahçelievler Belediyesi
Maltepe Belediyesi
Avcılar Belediyesi
Sancaktepe Belediyesi
Çekmeköy Belediyesi
Ataşehir Belediyesi
Sultanbeyli Belediyesi
Arnavutköy Belediyesi
Zeytinburnu Belediyesi
Gaziosmanpaşa Belediyesi
Fatih Belediyesi
Başakşehir Belediyesi
Bağcılar Belediyesi
Üsküdar Belediyesi
Kağıthane Belediyesi
Ümraniye Belediyesi
Beykoz Belediyesi
Pendik Belediyesi
Sultangazi Belediyesi
ANKARA
Çankaya Belediyesi
Keçiören Belediyesi
Sincan Belediyesi
Çubuk Belediyesi
Akyurt Belediyesi
Gölbaşı Belediyesi
Kızılcahamam Belediyesi
İZMİR
Dikili Belediyesi
Çeşme Belediyesi
Aliağa Belediyesi
MUĞLA
Bodrum Belediyesi
Fethiye Belediyesi
KOCAELİ
Gebze Belediyesi
Körfez Belediyesi
Kartepe Belediyesi
Dilovası Belediyesi
Gölcük Belediyesi
Darıca Belediyesi
Çayırova Belediyesi
Çanakkale Belediyesi
Aydın Belediyesi
Burdur Belediyesi
Kütahya Belediyesi
Rize Belediyesi
Şanlıurfa Belediyesi
Niğde Belediyesi
Çorum Belediyesi
Kırklareli Belediyesi
Sinop Belediyesi
Adıyaman Belediyesi
Afyon Belediyesi
Manisa Belediyesi
Karaman Belediyesi
Amasya Belediyesi
Siirt Belediyesi
Düzce Belediyesi
Mersin Belediyesi
Nevşehir Belediyesi
Uşak Belediyesi
Denizli Belediyesi
Çankırı Belediyesi
Bolu Belediyesi
Zonguldak Belediyesi
Kırşehir Belediyesi
Bitlis Belediyesi
Bartın Belediyesi
Kastamonu Belediyesi
Kırıkkale Belediyesi
Edirne Belediyesi
Konyaaltı Belediyesi (Antalya)
Alanya Belediyesi (Antalya)
Turhal Belediyesi (Tokat)
Altınordu Belediyesi (Ordu)
Fatsa Belediyesi (Ordu)
Ünye Belediyesi (Ordu)
Bulancak Belediyesi (Giresun)
Gerede Belediyesi (Bolu)
Akhisar Belediyesi (Manisa)
Turgutlu Belediyesi (Manisa)
Soma Belediyesi (Manisa)
Talas Belediyesi (Kayseri)
Hacılar Belediyesi (Kayseri)
Siverek Belediyesi (Şanlıurfa)
Arsuz Belediyesi (Hatay)
İskenderun Belediyesi (Hatay)
Antakya Belediyesi (Hatay)
Fındıklı Belediyesi (Rize)
Şehitkamil Belediyesi (Gaziantep)
Lüleburgaz Belediyesi (Kırklareli)
Vize Belediyesi (Kırklareli)
Tarsus Belediyesi (Mersin)
Kelkit Belediyesi (Gümüşhane)
Kuşadası Belediyesi (Aydın)
Hopa Belediyesi (Artvin)
Edremit Belediyesi (Balıkesir)
Burhaniye Belediyesi (Balıkesir)
Ereğli Belediyesi (Konya)
Mustafakemalpaşa Belediyesi (Bursa)
Saray Belediyesi (Tekirdağ)
Elbistan Belediyesi (Kahramanmaraş)