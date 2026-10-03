Türkiye’de son dönemde siyasetçi ve bürokratlara yönelik operasyonlar sırasında kaydedilen görüntülerin kamuoyuna servis edilip, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesinin son örneği Mersin’de yaşandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesine yönelik önceki gün operasyon düzenlendi. Gözaltı işlemi için bir kadının evine giden polislerin operasyon sırasında kaydettiği görüntüler daha sonra kamuoyuna yansıdı.

ÖZEL HAYAT İHLALİ

Görüntülerde, polislere herhangi bir mukavemette bulunmayan ve görevlilerle sakin biçimde iletişim kuran kadının, sabah saatlerinde pijamalarıyla kapıyı açtığı; polislerin ise kapının açılmasının ardından hızla evin içine girdiği görülüyor. Kadının evine yapılan operasyon sırasında yaşadığı şaşkınlık ve özel alanındaki görüntülerinin kayda alınarak yayımlanması dikkat çekti.

HER YERDEN TEPKİ

Söz konusu görüntülerin servis edilmesi, kamuoyunda tepkiye neden oldu. Tepkilerde, gözaltı işleminin kendisinden bağımsız olarak, hakkında henüz kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan kişilerin evlerinin içinin, özel yaşamlarının ve mahrem anlarının kamuoyuna teşhir edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Olaya ilişkin sorumluluk üstlenmeyen İçişleri Bakanlığı ise görüntülerin servis edilmesinin kendileriyle ilgili olmadığını savundu.

KADIN KAPIDA POLİSLERİ GÖRÜNCE DONDU KALDI

Mersin kaynaklı video dün büyük eleştiri toplayınca daha sonra kaynağından silindi. Ancak bu yapılan ayıbı yok etmedi.

REZALETE TEPKİ YAĞDI

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen: Bu ne rezalet ya? Hiç utanmanız, ahlakınız kalmadı mı sizin? Bir kadını evinde pijamasıyla görüntüleyip çeken polis, ‘kapatır mısınız’ diyen kadına “sıkıntı yok bilgi amaçlı” diyen polis, görüntüleri servis eden bakanlık ise kadınlar nasıl güvende olacak?

‘Al sana ailem güvende’

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, tepkisini sosyal medya adresinden gösterdi. Milletvekili Suiçmez, “Al sana ailem güvende! Bu nedir ya. Hiç bir mahremiyet algınız yok anladık da. Video çekip bunu yayınlamak hukuk devletinde nasıl olabiliyor?” diyerek yapılanları kınadı.

‘Fatma Sayan’ı ifadeye çağırmayıp, kendinden olmayanın kapısına dayanıyorlar’

YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun: Yazıklar olsun. Sabahın köründe bir kadının evini basıp, üstünü başını toparlayamadan geceliğiyle çekip medyaya servis etmek nedir? Fatma Betül Sayan Kaya ifadeye bile çağrılmıyor, ama kendilerinden olmayanın kapısına dayanıp rezil etmeye kalkıyorsunuz.

‘Arama teşhir ruhsatı değil’

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal: İnsanların yatak odası, ailesi, özel yaşamı siyasi propaganda malzemesine çevrilemez. Arama yapılabilir; teşhir yapılamaz. Delil toplanabilir; mahremiyet dağıtılamaz. Devlet soruşturma yapar; teşhir yapmaz. Hukuk devleti intikam görüntüsü üretmez.

‘Hangi kurum servis etti?’

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, skandal görüntülerin servis edilmesini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bulut, “Görüntüler hangi kurum tarafından servis edilmiştir?” diyerek neler yapıldığını sordu.

‘Vicdan ve ahlakın iflası’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: Bir evin içi, insanın özeli siyasi bir hesaplaşmanın malzemesine dönüştürülüyorsa, bu ülkede hiç kimsenin kapısı kilitli, hiçbir ev güvenli sayılamaz. Bu vahim tablo, vicdanın ve ahlakın açık bir şekilde iflas ettiğini gösteriyor.