Küba Devlet Elektrik Birliği (UNE), Ulusal Elektrik Sistemi'nin tamamen çöktüğünü ve ülke genelinde elektriklerin kesildiğini duyurdu. Arızanın teknik nedenlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ULUSAL ŞEBEKE NE ZAMAN YENİDEN DEVREYE ALINACAK?

Yaşanan bu son kesinti, 2026 yılı içinde ülkede meydana gelen üçüncü, son 24 ayda ise sekizinci büyük genel elektrik kesintisi olarak kayıtlara geçti. Yerel kaynaklar, sistemin tamamen ayağa kaldırılmasının günler alabileceğini belirtiyor.

Kurtarma sürecinde öncelikle belirli bölgelerde elektrik üretimi lokal olarak başlatılacak. Ardından bu mikro bölgeler kademeli olarak birbirine bağlanarak ulusal şebeke yeniden işler hale getirilecek.

KÜBA'NIN GÜNLÜK ENERJİ İHTİYACI NASIL KARŞILANIYOR?

Uzman tahminlerine göre, Küba'nın günlük enerji ihtiyacını kesintisiz karşılayabilmesi için 100 bin varilin üzerinde petrole ihtiyacı bulunuyor. Bu miktarın yaklaşık 40 bin varili yerli üretimle karşılanırken, kalan büyük kısım ithalat yoluyla temin ediliyor.

ABD ambargosu altındaki ülkede yaşanan bu altyapı krizleri; üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve ulusal para birimi pesonun hızla değer kaybetmesiyle birleşerek yaşam koşullarını zorlaştırmaya devam ediyor.