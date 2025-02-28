Almanya'da satışa sunulan "Trilya Weinblätter" salamura asma yaprakları, yüksek seviyede zararlı tarım ilacı kalıntısı (pestisit) bulunduğu için geri çağrıldığını duyurdu.

Son Haber EU'nun haberine göre, Altay GmbH tarafından yapılan açıklamada, 07 Ağustos 2026 son tüketim tarihli ürünlerde sağlık açısından tehlikeli olabilecek pestisit kalıntılarının tespit edildiği belirtildi. Bu ürün de insan sağlığına zarar verebilecek potansiyele sahip olduğu için geri çağrıldı.

Geri çağrılan ürünler hakkında bilgiler:

Ürün Adı: Trilya Weinblätter (salamura asma yaprağı), 700 g

Son Tüketim Tarihi: 07/08/2026

Parti Numarası: 08/131

Üretici/Dağıtıcı: Altay GmbH

Yetkililer, bu ürünü satın alan tüketicilerin, fiş ibraz etmeden ücret iadesi alabileceği ve ürünü tüketmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İKİNCİ GERİ ÇAĞIRMA

Bu geri çağırma, Türk markalarına ait salamura yapraklarında yaşanan ikinci geri çağırma olayı oldu. Geçtiğimiz gün de Güven-AL GmbH tarafından dağıtımı yapılan Ermad markasına ait salamura yapraklarında da pestisit tespit edilerek ürünler toplatılmıştı.