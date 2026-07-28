ABD, Polonya semalarında gerçekleştireceği yeni askeri testlerle dikkatleri üzerine çekti. Temmuz ayı sonuna kadar ülke genelinde görülebilecek stratosferik balonlar, modern istihbarat ve askeri iletişim sistemlerinin denenmesi amacıyla gökyüzüne gönderilecek. Yetkililer, balonların halk için herhangi bir tehlike oluşturmayacağını açıklarken, olası parça düşmelerine karşı vatandaşları da uyardı.

STRATOSFERDE UÇACAKLAR

Forsal.pl'nin haberine göre, Amerikan yapımı Micro-HAB tipi stratosferik balonlar Polonya'nın Powidz kentinden havalanarak Ustka'daki eğitim alanına doğru ilerleyecek. Test uçuşlarının yaklaşık 18 ila 21 kilometre irtifada gerçekleştirileceği belirtildi.

Balonların yüksek irtifada uzun süre görev yapabilecek şekilde tasarlandığı ve üzerlerinde gelişmiş askeri ekipmanlar taşıdığı ifade edildi.

İSTİHBARAT VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ DENENECEK

Test kapsamında balonlar, yeni nesil istihbarat toplama ve askeri iletişim teknolojilerini denemek amacıyla kullanılacak. Uçuşlar sırasında elde edilecek verilerin, bu platformların gelecekte operasyonel görevlerde ne kadar etkili olabileceğinin belirlenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

ABD ordusu, söz konusu çalışmaların Polonya makamlarıyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü ve balonların yalnızca önceden belirlenen kontrollü hava sahasında uçacağını vurguladı.

NATO'NUN DOĞU KANADI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

ABD Avrupa Çok Alanlı Komutanlığı'ndan Yüzbaşı Victoria J. Connell, yürütülen çalışmaların NATO'nun doğu kanadındaki askeri kabiliyetleri güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Connell, "ABD silahlı kuvvetleri, Mikro-HAB platformlarıyla yaptığı deneyler sayesinde NATO'nun doğu kanadında durumsal farkındalığı, operasyonel esnekliği ve karar alma süreçlerini sürekli olarak geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı ise testler sırasında beklenmedik durumların yaşanabileceğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yetkililer, balonlara ait olduğu düşünülen herhangi bir parça bulunması halinde bunlara kesinlikle dokunulmaması ve kendi imkanlarıyla kaldırılmaya çalışılmaması gerektiğini bildirdi. Böyle bir durumla karşılaşanların en kısa sürede ilgili güvenlik birimlerine haber vermeleri istendi.