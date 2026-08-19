Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi morgunda görevli bir adam, yıllarca bağışlanan kadavraları parça parça kara borsa üzerinden sattı.

Sonunda yakalanan görevli Pazartesi günü Boston'daki mahkeme görülen davada eski morg müdürü Cedric Lodge'un kadavraları çalarak karaborsada sattığını itiraf etti.

58 yaşındaki Lodge hapis cezasına çarptılırken, Harvard Tıp Fakültesi 53 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.

Skandaldan sonra imajını düzeltmek için çabaya giren Harvard, büyük meblağlarla karşı açılan davaları sonlandırmayı amaçlıyor.

İNTERNETTE SATTI

İddianameye göre yıllar morg müdür olarak çalışan Lodge, tıp fakültesindeki "Anatomi Bağış Programı" müdürlüğü görevini kullanarak tıbbi araştırmalar için bağışlanan kadavraları parçalara ayırdı.

Normal şartlarda tıp öğrencilerinin ders ve pratiklerinde kullanılan kadavralar, çalışmalar tamamlandıktan sonra yakılarak külleri ailelerine teslim ediliyor ya da üniversitenin tıp mezarlığına defnediliyor.

Ancak Lodge ve eşi, 2018 ile 2021 yılları arasında yürüttükleri organizasyon kapsamında beden parçalarını Pennsylvania ve Massachusetts'teki alıcılara internet üzerinden sattı.

Harvard ile bağlantısı bulunmayan altı suç ortağıyla birlikte 2025 yılında suçunu kabul eden Lodge, Adalet Bakanlığı verilerine göre aralık ayında 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lodge'un eşine ise 1 yıl 1 gün hapis cezası verildi.

Hukuki Süreç ve Uzlaşma Kararı

Üniversiteye karşı 2023 yılında açılan hukuk davalarında, Harvard'ın Lodge hakkındaki iddianame hazırlanana kadar söz konusu usulsüzlükleri yıllarca görmezden geldiği öne sürüldü.

Eyalet mahkemesi yargıcı tarafından başta reddedilen davalar, geçen sonbaharda Massachusetts Yüksek Yargı Mahkemesi tarafından yeniden işleme konuldu.

Pazartesi günü hem Harvard hem de davacılar, 53 milyon dolar değerindeki toplu dava uzlaşma anlaşmasının onaylanmasını mahkemeden talep etti.

Harvard Tıp Fakültesi paylaştığı mektupta, mahkemenin onayıyla birlikte aileler için milyonlarca dolarlık uzlaşma fonlarının kurulacağını bildirdi.

ÜNİVERSİTE MAĞDURLAR İÇİN BURS AÇTI

Harvard Tıp Fakültesi Dekanı George Daley ve Tıp Eğitimi Dekanı Bernard Chang tarafından imzalanan mektupta, "Lodge'un cezai eylemleri ahleken kabul edilemez. Harvard Üniversitesi ve Tıp Fakültesi anatomi bağışçılarına ve onların yakınlarına yönelik muamele konusunda beklediği standartlarla bağdaşmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Lodge'un mahkumiyeti ve uzlaşma anlaşmasıyla davanın sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "bu acı olayın yaralarını sarma süreci devam ediyor" denildi.

Tıp fakültesi ayrıca, "tüm anatomi bağışçılarımızın takdirine ve onuruna" 2027-2028 akademik yılından itibaren tıp öğrencileri için yıllık bir mali yardım bursu oluşturacağını duyurdu.