Libya genelinde su ihtiyacını karşılamak için Sahra Çölü altındaki antik akiferlerden su taşıyan devasa boru hattı ağında kapasite artırımına gidiliyor. Yaklaşık 7 milyar dolar yeni aşama, mevcut iletim hatlarının modernize edilmesini ve suyun ulaştırılmadığı yeni bölgelere bağlantı sağlanmasını kapsıyor.

FOSİL YER ALTI SULARINI KULLANIYOR

Toplam 2.800 kilometreyi aşan uzunluğuyla dünyanın en geniş boru hattı yapısı olan sistem, Nubian Kumtaşı Akifer Sistemi’ndeki fosil yer altı sularını kullanıyor. Proje kapsamında kullanılan her bir beton boru 4 metre çapında ve 7,5 metre uzunluğunda olup, sistemin tamamı günde yaklaşık 6,5 milyon metreküp su taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

ÜLKENİN TATLI SU İHTİYACININ YÜZDE 70'İNİ KARŞILIYOR

Beş aşamalı ana planın bir parçası olan bu son finansman ve genişleme hamlesi; su dağıtım şebekesinin tarımsal alanlara yayılması, kuzeydeki kentsel yerleşim birimlerinin su güvenliğinin artırılması, boru hattı üzerindeki pompa istasyonlarının teknolojik altyapısının yenilenmesi, çalışmalarını içeriyor.

Ülkenin tatlı su ihtiyacının %70’inden fazlasını karşılayan sistem, yeni yatırımla birlikte ulusal su arzını stabilize etmeyi hedefliyor.

MASKİMUM SEVİYELERE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Söz konusu dev bütçeli aşamanın tamamlanmasıyla birlikte, projenin günlük su dağıtım hacminin hedeflenen maksimum seviyelere yaklaştırılması öngörülüyor.