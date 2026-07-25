Sahra Çölü’nde kurulan ve dünyanın en büyük tarımsal sulama ağı olarak bilinen Büyük Yapay Nehir projesi, çölün derinliklerindeki su kaynaklarını Libya’nın kuzey kıyılarına taşımaya devam ediyor. 4.000 kilometreyi aşan boru hattından oluşan sistem, bölgedeki tarım alanlarının sulanmasında kritik rol oynuyor.

1980’li yıllarda kurak toprakları verimli tarım alanlarına dönüştürme amacıyla başlatılan proje, yaklaşık 40.000 yıl önce yeraltında biriken ve "fosil su" olarak adlandırılan yenilenemez kaynaklardan besleniyor.

6 MİLYONDAN FAZLA METREKÜP SU TAŞIYOR

İnşaatı 20 yılı aşkın sürede tamamlanan ve 25 milyar dolardan fazlaya mal olan tesisin öne çıkan teknik verileri ve mevcut durumu açıklandı.

Sistem, günde 6,5 milyon metreküpe kadar su taşıma kapasitesine sahip. Bu miktar, binlerce olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek hacme karşılık geliyor. Tesisin belirli bölümlerinde akışın yerçekimi yardımıyla sağlanması, enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.

Uzman değerlendirmelerine göre, mevcut çekim hızıyla yeraltı su kaynaklarının 60 ila 100 yıl arasında tükenme riski bulunuyor. İç savaş sürecinde zarar gören boru hatlarının ve altyapının onarım çalışmaları devam ediyor.