ABD'de gıda güvenliğini ilgilendiren büyük bir geri çağırma süreci başlatıldı. Indiana merkezli Midwest Poultry Services, Teksas'taki iki üretim tesisinde yapılan rutin denetimlerde Salmonella Enteritidis bulaşma ihtimalinin tespit edilmesi üzerine yaklaşık 1 milyon 589 bin 577 düzine, yani yaklaşık 19 milyon yumurtayı piyasadan çekme kararı aldı.

Geri çağırma bilgisi, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) resmi internet sitesinde yayımlandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, olası salmonella riski üretim tesislerinde gerçekleştirilen çevresel izleme çalışmaları sırasında ortaya çıktı. Bulguların ardından ilgili çiftliklerden çıkan yumurtaların sevkiyatı derhal durduruldu.

Midwest Poultry Services ayrıca bakterinin kaynağını belirlemek amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattığını ve üretim süreçlerinin detaylı şekilde değerlendirildiğini bildirdi.

TÜKETİCİLERE "TÜKETMEYİN" UYARISI

Geri çağırma kapsamındaki yumurtaların tüketilmemesi istendi. Şirket, bu ürünleri satın alan tüketicilerin yumurtaları aldıkları mağazalara götürerek ücret iadesi alabileceklerini açıkladı.

Söz konusu ürünlerin 6 Haziran ile 3 Temmuz 2026 tarihleri arasında üretildiği belirtilirken, yumurtaların yalnızca marketlere değil, restoranlar ve toplu tüketim hizmeti veren işletmelere de gönderildiği ifade edildi.

Şirket, geri çağrılan yumurtalarla bağlantılı doğrulanmış herhangi bir salmonella vakasının bugüne kadar bildirilmediğini açıkladı. Buna rağmen uzmanlar, olası bulaşma riski nedeniyle geri çağırma kapsamındaki ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.