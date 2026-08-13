Arizona’da bahçe, kaldırım ve çöl alanlarında hızla yayılan ve "stinknet" olarak adlandırılan istilacı bitki türü, eyaletin çevre ve güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Arizona Üniversitesi ile çevre ve koruma örgütlerinin verilerine dayandırılan bilgilere göre tür; Maricopa, Pinal ve Pima bölgelerinin yanı sıra Nevada, Kaliforniya, Meksika ve Avustralya’da da varlık gösteriyor.

YAPRAKLARI EZİLDİĞİNDE KESKİN BİR KOKU YAYIYOR

Yuvarlak, altın sarısı çiçek kurulları ve ince kesikli yeşil yapraklarıyla dikkat çeken plantasyon, görsel olarak bölgeden yetişen yaban çiçekleriyle benzerlik taşıyor. Yaprakları ezildiğinde veya söküldüğünde tiner ile neft yağını andıran keskin bir koku yayan bitki, maruz kalan kişilerde baş ağrısına ve ciltte tahrişe neden olabiliyor.

YANGIN RİSKİNİ ARTIRIYOR

Kış aylarında gelişimini tamamlayan tek yıllık bitki; ışık, su ve besin maddeleri için yerel florayla rekabet ederek yerli çöl çiçeklerinin gelişimini engelliyor. Yaz aylarında kuruyan kütlesi ise arazide kesintisiz bir yanıcı tabaka oluşturarak olası yangınların yayılma hızını artırıyor. Bitkinin yanmasıyla ortaya çıkan dumanın ise solunum yollarını olumsuz etkilediği bildiriliyor.

TOHUMLARI TOPRAKTA 5 YIL CANLI KALABİLİYOR

Tek bir örneğinin binlerce küçük tohum üretebildiği belirtilen tür, temizlik çalışmalarından sonra da risk oluşturmaya devam ediyor. Tohumlar toprak altında 5 yıla kadar canlılığını koruyabilirken; ayakkabı, giysi, araç ve evcil hayvanların kürkleri aracılığıyla farklı bölgelere taşınabiliyor.

TEMİZLİK VE BİLDİRİM TALİMATI

Yetkililer, bahçe ve yerleşim alanlarında tespit edilen odağa yönelik şu güvenlik önlemlerinin alınmasını tavsiye etti. Bitki sökümünün cilde temas etmeyecek şekilde eldiven ve uzun kollu giysilerle yapılması. Tohum saçılımını önlemek adına bitkinin tohum vermeden önce kökünden sökülmesi ve sökülen parçaların açıkta bırakılmadan güvenli şekilde imha edilmesi.

İstilalı alanlarda kullanılan ayakkabı, giysi ve araçların taşınmayı önlemek amacıyla temizlenmesi. Müdahale öncesinde bitkinin fotoğraflanarak ilgili izleme platformlarına bildirilmesi ve haritalandırma çalışmalarına katkı sağlanması. Uzmanlar, alanların söküm sonrasında da yeni çimlenmelere karşı düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.