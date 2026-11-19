Lihtenştayn Prensliği, bir konaklama platformu üzerinden ülkenin tamamını geceliği 70 bin dolar karşılığında kiraya açtı. Tanıtım kampanyası kapsamında sunulan bu teklif, misafir gruplarına ülke genelinde özel ayrıcalıklardan yararlanma imkanı tanıdı.

KİRALAMA ŞARTLARI NELERDİ?

Konaklama platformu üzerinden yayımlanan ilanda rezervasyon için en az iki gece kalma şartı arandı. Teklif kapsamında aynı anda 150 kişiye kadar misafir grubu ülkeyi kiralayabildi.

Paketi satın alan misafirlere ülkeye girişte sembolik anahtar teslim edildi. Kiralama süresi boyunca sokak tabelalarına konukların kendi isimleri yazıldı ve ülkeye özel geçici para birimi basıldı.

DEVLET BAŞKANININ ÖZEL MAHZENİ AÇILDI

Program dahilinde misafirlere farklı ayrıcalıklar da sağlandı. Konuklar, devlet başkanının özel şarap mahzeninde düzenlenen tadım etkinliklerine katıldı.

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn Prensliği, bu uygulamayı Nisan 2011 tarihinde ülke tanıtımı amacıyla hayata geçirdi. Başkent Vaduz merkezli kampanya dünya çapında büyük ilgi gördü.