Aylar süren soruşturmanın ardından resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna casusluk uyarısı yayınlayan MI5, tarihinde ilk kez bu tür bir tehdidi halka açık bir şekilde ifşa ederek eşi benzeri görülmemiş bir adıma imza attı.

İstihbarat raporlarına göre Pekin yönetimi, yapay zeka, siber güvenlik ve gizli iletişim gibi stratejik alanlarda bilgi toplamak amacıyla Çin Genel Teknoloji Araştırma Enstitüsü (CGTRI) adında bir paravan şirket kullandı.

HABERSİZ ŞEKİLDE TEKNİK SIRLAR PAYLAŞILDI

Üst düzey İngiliz akademisyenlerin ve araştırmacıların, bu kurumun arkasındaki gizli servisten habersiz şekilde teknik sırları paylaştıkları belirlendi. Uzmanlar, tek tek zararsız gibi görünen küçük verilerin bir araya getirildiğinde Çin’e büyük bir teknolojik ve askeri avantaj sağladığını, bunun da İngiltere ekonomisine ve ulusal güvenliğine yüz milyonlarca sterlinlik zarar verdiğini vurguluyor.

TÜM ÜNİVERSİTELERE MEKTUP GÖNDERİLDİ

Gelişmelerin ardından harekete geçen İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis, tüm üniversite rektörlerine mektup yazarak söz konusu Çinli kurumla olan tüm iş birliklerinin derhal sonlandırılması talimatını verdi.

MI5 ise akademisyenleri ve araştırma kurumlarını uyararak, yabancı kuruluşlarla ortaklık yapmadan önce finansman kaynaklarını titizlikle incelemeleri gerektiğini hatırlattı.

Yeni Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde hareket edileceğini belirten yetkililer, farkında olmadan da olsa yabancı istihbarata hizmet edenlerin ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.