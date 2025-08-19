Yönetmelikte yapılan değişiklikle “okul” tanımı kapsamı genişletildi. Artık kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri de yönetmeliğe dahil edildi. Öğrenci tanımı da yeniden düzenlenerek, okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki resmî ve özel kurumlar da kapsama alındı.

KAMERA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Servis araçları için en dikkat çeken değişiklik kamera zorunluluğu oldu. Bundan böyle tüm servislerde, tüm koltukları görecek şekilde yerleştirilmiş, teknik şartlara uygun iç ve dış kameralar ile kayıt cihazı bulundurulması gerekecek. Uzmanlar, velilerin kamerasız araçlara çocuklarını kaydettirmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

FİYATLARDA YENİ DÜZENLEME

Servis ücretlerinde uygulanacak fiyat tarifeleri de yeniden düzenlendi. Büyükşehirlerde 5216 sayılı Kanun, diğer illerde ise 5393 sayılı Kanun hükümleri esas alınacak. Ayrıca, birlikte taşıma hizmeti sunan kişi veya şirketlerin en az üçte bir oranında araçlarını kendi adlarına tescil ettirmeleri zorunlu hale getirildi.

ŞOFÖRLER İÇİN BELGE KOLAYLIĞI

Servis şoförlerinin sürücü belgeleriyle ilgili düzenlemede de kolaylık sağlandı. Buna göre D sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfındaki deneyim süresinin 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise 3 yılı gerekli süreden sayılacak.